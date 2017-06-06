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Латвия не может последовать примеру Литвы и установить, что 90% ретранслированных и доступных в интернете телепрограмм должны быть на официальных языках Евросоюза, так как в Латвии проживает больше русскоязычных жителей. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказала председатель Нацсовета по электронным СМИ (NEPLP) Даце Кезбере.

"Наша ситуация отличается от ситуации в Литве. В странах разное число представителей нацменьшинств. Вряд ли такой запрет у нас был бы целесообразен. Тех, кто говорит на русском языке в Латвии больше, чем в Литве", - объяснила Кезбере.

Она также отметила, что даже если изменения и произойдут, то они должны начинаться с законодательства. И только потом Нацсовет по электронным СМИ может выступать в роли регулятора.

Сейм Литвы ранее постановил, что программы на официальных языках Европейского союза должны составлять не менее 90% ретранслируемых и распространяемых в интернете телепрограмм в каждом предлагаемом потребителям пакете телепрограмм.