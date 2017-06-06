NEPLP: в Латвии неразумно ограничивать телевещание на русском (6)

фото

Эксклюзив | 6 июня 2017 года, 07:35

Латвия не может последовать примеру Литвы и установить, что 90% ретранслированных и доступных в интернете телепрограмм должны быть на официальных языках Евросоюза, так как в Латвии проживает больше русскоязычных жителей. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказала председатель Нацсовета по электронным СМИ (NEPLP) Даце Кезбере.

"Наша ситуация отличается от ситуации в Литве. В странах разное число представителей нацменьшинств. Вряд ли такой запрет у нас был бы целесообразен. Тех, кто говорит на русском языке в Латвии больше, чем в Литве", - объяснила Кезбере.

Она также отметила, что даже если изменения и произойдут, то они должны начинаться с законодательства. И только потом Нацсовет по электронным СМИ может выступать в роли регулятора.

Сейм Литвы ранее постановил, что программы на официальных языках Европейского союза должны составлять не менее 90% ретранслируемых и распространяемых в интернете телепрограмм в каждом предлагаемом потребителям пакете телепрограмм.

Комментарии 6
Не Лоялен2 часа назад
С такими темпами скоро нам между собой на улицах начнут запрещать разговаривать на русском!За каждое сказанное слово на русском языке,будут штрафовать,либо расстреливать!Это так они нам пытаются привить любовь к латышскому языку!И потом националисты удивляются почему это русскоязычные жители не хотят голосовать за латышские партии!Да потому что достали со своей паранойей!
Ответить
Sedna2 часа назад
По мне так пусть всё вещают на государственном. У меня в телевизоре даже намёка нет на национальные каналы. И очень хорошо себя чувствую.
Ответить
Ограничить-запретить-разрешить(весь КПД),2 часа назад
а может вас-многочисленных захребетников,
не приносящих буквально никакой пользы,сократить?
Ответить