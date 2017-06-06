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Рижане, которые намеренно выписываются из города, чтобы не пополнять казну столицы, вопиющим способом уклоняются от уплаты налогов. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил председатель правления аналитического центра Certus, бывший министр экономики и образования Вячеслав Домбровский.

"Есть такой термин "голосование ногами", который подразумевает под собой одну из демографических форм волеизъявлений граждан. Часто используется жителям США, когда они выбирают тот штат и ту юрисдикцию, которая им больше подходит. Например, граждане меняют штат по причине того, что в другом более низкие налоги и меньше ощущается присутствие правительства", - объясняет Домбровский.

Он также отметил, что такая форма протеста допустима только в том случае, если люди меняют не только данные декларации, но и сами переезжают на новое место жительства и устраиваются на работу в другом городе.

"Если человек живет в одном городе и намеренно платит налоги в самоуправление другого края, то это неправильно. Ведь он пользуется транспортом, дорогами, услугами безопасности в том городе, в котором находится большую часть времени. Это вопиющий способ уклонения от уплаты налогов. Такие горожане перекладывают бремя содержания, например, столицы на плечи других рижан", - рассказал Добмровский.

По словам экономиста выписка из Риги не является наказуемым деянием, поскольку не противоречит "буквам" закона, хотя "дух" закона это нарушает. Он также указал на несовершенство латвийского законодательства, в котором не фиксируется такое положение вещей.

"Допустим человек проживает в Марупе, а работает в Риге. По сути дела, он использует инфраструктуру двух городов. Существует обоснование для того, чтобы он платил часть налогов в Марупе, а другую часть - в Риге", - пояснил Добмровский.

Напомним, что некоторые рижане, среди которых политики и артисты, сообщили о том, что они намерены выписаться из Риги и будут декларировать свое место жительства в других самоуправлениях. Таким образом люди демонстрируют свое негативное отношение к итогам голосования в Риге, где власть сохранило прежнее руководство.