Эксперт: в Латвию может хлынуть волна "телефонных туристов" (2)
Тарифы латвийских операторов значительно ниже даже сейчас, после повышения цен во всем ЕС, это может привлечь иностранных клиентов пользоваться услугами местных операторов мобильной связи. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал президент Латвийской ассоциации телекоммуникаций Петерис Шмидре.
"Ситуация сложилась так, что повышать тарифы нужно. Для того, чтобы выравнивать их и приближать к европейским. Я бы не говорил о конкуренции внутри между операторами, интересно, каким будет эффект от внешней конкуренции, между операторами разных стран. То есть в итоге теоретически может начаться движение абонентов в сторону латвийских операторов. Уезжая из Латвии, клиенту не нужно никаких местных карт, ничего такого. А тем, кто приезжает сюда, намного выгоднее покупать наши карты. Потому что наши тарифы по-прежнему будут одними из самых низких, даже несмотря на повышение", - сказал Шмидре.
Напомним, что в середине июня вступает в силу разработанная Еврокомиссией роуминговая регуляция ЕС, которая обязывает операторов мобильной связи предлагать свои услуги по всему Евросоюзу по той же цене, что и на отечественном рынке.