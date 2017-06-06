Эксперт: в Латвию может хлынуть волна "телефонных туристов" (2)

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Эксклюзив | 6 июня 2017 года, 14:44

Тарифы латвийских операторов значительно ниже даже сейчас, после повышения цен во всем ЕС, это может привлечь иностранных клиентов пользоваться услугами местных операторов мобильной связи. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал президент Латвийской ассоциации телекоммуникаций Петерис Шмидре.

"Ситуация сложилась так, что повышать тарифы нужно. Для того, чтобы выравнивать их и приближать к европейским. Я бы не говорил о конкуренции внутри между операторами, интересно, каким будет эффект от внешней конкуренции, между операторами разных стран. То есть в итоге теоретически может начаться движение абонентов в сторону латвийских операторов. Уезжая из Латвии, клиенту не нужно никаких местных карт, ничего такого. А тем, кто приезжает сюда, намного выгоднее покупать наши карты. Потому что наши тарифы по-прежнему будут одними из самых низких, даже несмотря на повышение", - сказал Шмидре.

Напомним, что в середине июня вступает в силу разработанная Еврокомиссией роуминговая регуляция ЕС, которая обязывает операторов мобильной связи предлагать свои услуги по всему Евросоюзу по той же цене, что и на отечественном рынке.

Комментарии 2
Sedna59 минут назад
Хлынут,хлынут... Да кому вы нужны? Только и мечтаете, чтобы к вам кто-то хлынул, а никто и бежит к вам. С Путиным тоже всё ждете, когда он к вам хлынет, а вы ему и на фиг не нужны. Мечтатели.
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рижанин34 минуты назад
Глупее оправдания не мог придумать?
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