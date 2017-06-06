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Тарифы латвийских операторов значительно ниже даже сейчас, после повышения цен во всем ЕС, это может привлечь иностранных клиентов пользоваться услугами местных операторов мобильной связи. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал президент Латвийской ассоциации телекоммуникаций Петерис Шмидре.

"Ситуация сложилась так, что повышать тарифы нужно. Для того, чтобы выравнивать их и приближать к европейским. Я бы не говорил о конкуренции внутри между операторами, интересно, каким будет эффект от внешней конкуренции, между операторами разных стран. То есть в итоге теоретически может начаться движение абонентов в сторону латвийских операторов. Уезжая из Латвии, клиенту не нужно никаких местных карт, ничего такого. А тем, кто приезжает сюда, намного выгоднее покупать наши карты. Потому что наши тарифы по-прежнему будут одними из самых низких, даже несмотря на повышение", - сказал Шмидре.

Напомним, что в середине июня вступает в силу разработанная Еврокомиссией роуминговая регуляция ЕС, которая обязывает операторов мобильной связи предлагать свои услуги по всему Евросоюзу по той же цене, что и на отечественном рынке.