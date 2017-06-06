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Самым эффективным методом воздействия на злостных неплательщиков алиментов будет запрет на пользование общественным туалетом, сказал иронично в интервью радио Baltkom депутат от "Согласия" Борис Цилевич.

"Алиментщиков прижимать надо, но не стоит доводить до абсурда", - сказал Цилевич.

Депутат сказал, что не был на заседании парламентской комиссии по правам человека и общественным делам, когда рассматривались предложения рабочей группы Минюста о мерах, способствующих взысканию средств на содержание. Однако согласен со всеми предложениями.

"Я полностью поддерживаю предложение о введение запрета на участие в охоте. Мало того, я бы внес поправки и запретил пользоваться общественными туалетами тех, кто не платит алименты. Это было бы очень действенно", - заявил иронично политик.

Он пояснил свою позицию относительно запрета на охоту для "алиментщиков".

"Охотники тратят крупные суммы денег на экипировку, оружие, спецтехнику и так далее, вместо того, чтобы помогать финансово своим детям. Теперь будет очень легко отследить именно тех охотников, которые не платят алименты. С помощью данного запрета нам будет легче бороться со злостными алиментщиками", - добавил Борис Цилевич.

Напомним, как уже писал Mixnews, неплательщикам алиментов могут запретить владеть транспортным средством , брать быстрые кредиты и охотиться. По данным Минюста, в настоящее время удостоверение охотника имеют 225 должников по алиментам.