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Все хозяйственные вопросы, в том числе ремонт всех улиц, невозможно произвести сразу, поэтому всегда останется кто-то недовольный. Об этом в интервью радио Baltkom сказал мэр Вентспилса Айвар Лембергс, комментируя критику некоторых рижан недовольных тем, что улицы у их домов до сих пор не благоустроены.

"Я это уже говорил своим коллегам из столицы. Получается так, например, 10 улиц в плохом состоянии. Вы сделали одну из 10, все аплодируют, потому что очевидны перемены. Когда из 10 улиц, сделали 5, то остальные жители, которые живут на оставшихся 5 неблагоустроенных улицах, остаются недовольными и говорят: "А почему нас обошли". Нил со своей программой ремонта улиц вплотную подошел к этой проблеме", - сказал градоначальник Вентспилса.

Также Лембергс рассказал, что столкнулся с такой проблемой у себя в городе.

«У нас в Вентспилсе мы эту проблему почувствовали в прошлый период ремонтных работ, и в нынешний, потому что у нас остались отдельные места и там люди остались недовольны, потому что они последние. Ну кто-то должен быть последним», – указал Лембергс.

Предстоящим летом за сумму по крайней мере 12 млн евро будет заменено асфальтовое покрытие на 10 улицах Риги, в том числе улицах Бривибас, Валдемара, Элизабетес, Стабу и Дзирнаву, рассказал на пресс-конференции директор департамента сообщения Рижской думы Эмил Якринс.

Председатель думы Нил Ушаков заявил, что в этом году, в отличие от прошлого, ремонтные работы начнутся не в августе, а в июне, и большинство проектов планируется завершить до 1 сентября, но на отдельных улицах после замены коммуникаций будет положен только один слой дорожного покрытия, а второй слой - через год. Также через год будут обозначены велодорожки, потому что размечать их осенью нецелесообразно.

Ушаков добавил, что в этом году ремонтные работы и их качество будут контролироваться активнее. Он признал, что людям придется считаться с транспортными заторами. Якринс призвал людей меньше пользоваться частным транспортом - самоуправление у границ города оборудует парковки, от которых до центра можно доехать не дольше чем за 25 минут.