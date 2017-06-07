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боевая техника 2-го кавалерийского полка армии США, следовавшая в Эстонию для участия в международных военных учениях Saber Strike 2016 — девять бронированных машин Stryker и две гаубицы M777, в сопровождении 60 военнослужащих — в ходе учебного марша Dragoon Ride II, прибыла в Резекне. Ученики местной Футбольной академии сыграли с американскими солдатами.



В тот же день в Риге, около 11 часов, на перекрестке улиц Ломоносова и Айвиекстес автомобиль Volvo, перевозивший вертолет, зацепил троллейбусные провода.

В тот же день Рижская дума приняла решение назвать аллею и тропу в Даугавгриве в Риге в честь писателя Валентина Пикуля. Имя Пикуля было дано участку улицы Бирзес от ул. Дзинтара до ул. Лепью, а тропой имени писателя назвали пешеходную дорожу, начинающуюся между улицами Парадес и Лепью и ведущую к морю. Изменение названия участка улицы Рижская дума обосновала инициативой жителей районов Болдераи и Даугавгривы. В последние годы жизни Пикуль часто бывал у моря, неподалеку снимал дачу.



7 июня 2015 года в Даугавпилсе открылся Латгальский праздник песни.

В тот же день министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс совершил наезд на женщину в Вецриге на служебном автомобиле. Как сообщалось, Герхардс наехал на ногу одной из участниц христианского мероприятия, проходившего у церкви Скорбящей Богоматери. Сам Герхардс пояснил, что ехал из дома по единственной доступной дороге, которую перегородила группа людей. Он пытался их объехать, но столкнулся с недовольством и вступил в словесную перепалку, в ходе которой и узнал, что травмировал женщину. Канал TV3 сообщил, что в организме Герхардса было 0,41 промилле алкоголя, что является допустимым опьянением для водителя со стажем. Герхардс направлялся на встречу с сотрудниками министерства.



7 июня 2014 года в Верманском парке Риги прошел Первый европейский Сабантуй — слёт татар Европы. Приняли участие председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин и мэр Риги Нил Ушаков.



В тот же день в Кандаве баскетбольная команда Сейма проиграла в дружеском матче команде МВД со счётом 25:32.

7 июня 2013 года центр Риги заполонили футбольные болельщики из Боснии и Герцеговины. В некоторых местах, в частности, на ул. Базницас и Лачплеша, они блокировали движение автомашин и пешеходов. Шумная и хулигански настроенная толпа была замечена также вблизи здания правительства. Много боснийцев собралось в уличных кафе Вецриги. Вечером на на стадионе Skonto начался между футбольными сборными Латвии и Боснии и Герцеговины в рамках квалификационного турнира Кубка мира. Латвия проиграла со счетом 5:0.



7 июня 2012 года в Риге на Вантовый мост забрался 30-летний мужчина. Забираться по вантам моста он начал в 15.55, в 17.15 достиг его вершины, а в 17.20 перекрестился и прыгнул. Падая, мужчина зацепился за троллейбусные провода. По неофициальным сведениям, после падения он еще был некоторое время жив, но умер в машине скорой помощи. Это был первый случай, когда восхождение на мост закончилось смертью. Все это время движение транспорта по мосту было перекрыто, и с обеих сторон на подъездах к нему образовались огромные пробки. мэр столицы Нил Ушаков пообещал уволить чиновников, которые несут ответственность за безопасность на мосту.



В тот же день Банк Латвии выпустил в обращение однолатовую монету с изображением ежа.

7 июня 2011 года в Вентспилсе был зафиксирован температурный рекорд +32,1 градуса.

В тот же вечер в Риге7 июня 2015 года в Даугавпилсе открылся Латгальский праздник песни. двое бездомных ставили на Закюсале палатку и нашли под землей скелет скелет человека, который, по предварительным оценкам, пролежал на острове 50-60 лет. О находке они сообщили проезжавшему экипажу полиции.



В тот же день Банк Латвии выпустил в обращение однолатовую серебряную юбилейную монету "Рижский зоопарк".

7 июня 2010 года премьер Валдис Домбровскис сообщил, что правительство и международные кредиторы договорились о том, что бюджет на следующий год будет консолидирован на 395-440 миллионов латов.

В тот же день Даугавгривском порту во время занятий по физической подготовке скончался военнослужащий Морских сил. Как сообщили в пресс-службе Минобороны, члену экипажа корабля Varonis стало плохо и его сослуживцы вызвали скорую помощь, однако военнослужащий скончался по дороге в больницу.

7 июня 2009 года предварительные результаты, обобщенные Центризбиркомом. Показали что на выборах в Европарламент в Латвии убедительную победу одержали партия «Гражданский союз» и объединение «Центр согласия». «Гражданский союз» набрал 24,32% голосов избирателей, а «Центр согласия» — 19,53%. Каждая из этих партий направила в Европарламент двух своих представителей

7 июня 2008 года в Риге в тюрьме "Браса" вспыхнул пожар, огнём было охвачено примерно 800 квадратных метров. Никто из заключенных не сбежал и не пострадал.

7 июня 2007 года президент Вике-Фрейберга на пресс-конференции в связи с восьмилетием своего президентства сказала, что после истечения срока полномочий будет подыскивать объект собственности на селе, чтобы, как все латыши, получить возможность избежать городской жары на природе.



7 июня 2006 года в Вашингтоне президент Вайра Вике-Фрейберга выступила на сессии Конгресса США.

В тот же день Сеймом были приняты поправки к закону, предусматривавшие публикацию имен бывших агентов КГБ в газете "Латвияс Вестнесис" после 1 ноября того года с указанием следующих сведений - имени, отчества, фамилии агента, даты рождения, времени и места вербовки. Но президент Вайра Вике-Фрейберга передала закон на повторное рассмотрение, так как, по мнению главы государства, предание гласности имен агентов без указания, в раскрытии каких именно преступлений они участвовали, может поставить под угрозу неприкосновенность личной жизни и физическую безопасность этих людей.

В тот же день Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы поддержал запрет на эротическую рекламу в столице. Комитет одобрил поправки к правилам думы "О порядке размещения в Риге рекламы, вывесок и других информативных материалов". Поправки предусматривали, что реклама услуг эротического характера будет запрещена везде, кроме мест оказания этих услуг.

7 июня 2005 года Верховный суд обязал партию Союз зеленых и крестьян выплатить государству 55 120,8 латов незаконных пожертвований.

В тот же день в Бумбиери Кандавской волости Тукумского района работникам Государственной пожарно-спасательной службы пришлось помочь спуститься с дерева забравшемуся на него мужчине. Вызвавший спасателей в 1.30 мужчина рассказал, что залез на дерево, испугавшись лесных зверей, а спуститься с дерева не смог. На самом деле животное, убегая от которого, перепуганный мужчина влез на дерево, оказалось лошадью.



7 июня 2004 года около 200 противников латышизации русских школ собрались в центре Риги около памятника Барклаю де Толли, чтобы пройти колонной по улицам и выразить протест против реформы обучения в школах нацменьшинств. Участники шествия были одеты в майки с надписью "Руки прочь от наших школ!" и держали надувную куклу с надписью "Реформа".

7 июня 2002 года на участке железной дороги Резекне - Сакстагалс скоростной поезд "Юрмала", следовавший по маршруту Москва - Рига, на железнодорожном переезде столкнулся с легковым автомобилем, водитель которого скончался на месте. Сидевшая за рулем автомобиля Opel Omega женщина не остановилась у переезда, чтобы пропустить поезд, а выехала на железнодорожные пути, в результате чего произошло столкновение. В результате аварии женщина была изувечена настолько, что опознать ее было невозможно, но при нейбыли обнаружены водительские права на имя Светланы Ц. 1958 года рождения.

В тот же день Государственная дума РФ приняла заявление "О дискриминационной политике латвийских властей в отношении русского населения Латвии".

7 июня 2001 года в Риге во двор одного из частных домов по ул. Сайшу забрел лось. Животное усыпили и отвезли в лес неподалеку от Рижской ГЭС.

В тот же день Сейм после продолжительных дебатов принял в окончательном чтении поправки к закону об аренде жилых помещений. Согласно поправкам, домовладельцы или предприятие, предоставляющее коммунальные услуги, больше не будут иметь права прекращать предоставление основных услуг - отопления, водоснабжения, канализации, вывоза мусора - и в том случае, если арендатор не оплатили эти услуги.

В тот же день в Латвию прибыли десять тибетских монахов, которые, в преддверии визита Далай-ламы, провели в здании Рижской биржи ритуал построения мандалы - геометрической фигуры из песка с буддийской символикой.

7 июня 2000 года рижанка Валентина Северенко стала тридцатитысячной натурализовавшейся гражданкой Латвии.

В тот же день финансовый комитет Рижской думы принял решение выделить 500 латов на организацию 10-го слета национальных партизан Латвии.

В тот же день сотрудники Бюро по борьбе с наркотиками задержали в Риге на улице Мукусалас, 41, по подозрению в совершении развратных действий по отношению к несовершеннолетним и вовлечении несовершеннолетних в изготовление материалов порнографического характера специалиста по макетам рекламного отдела газеты "Диена" Вилниса Ворславса.

7 июня 1999 года на ул. Алберта в Риге при участии мэра города Андриса Берзиньша, британских дипломатов и представителей научной общественности была открыта мемориальная доска памяти философа Исайи Берлина на доме, где он родился 6 июня 1909 года.

В тот же день по распоряжению Государственной ветеринарной был службы введен запрет на ввоз продовольственных продуктов из Голландии и Франции Продукты запрещено ввозить из-за опасений в связи с возможным содержанием в них канцерогенного вещества – диоксина. Как сообщил начальник отдела надзора за продуктами животного происхождения ГВС Винетс Велдре, запрет относится не только к свинине и птичьему мясу, но и к говядине и молочным продуктам.

7 июня 1996 года китайское правительство подарило Латвии 350 компьютеров и телефонную станцию на 2000 абонентов.



7 июня 1995 года на военном аэродроме в Лиелварде при выполнении демонстрационного полета разбился самолет L410 ВВС Латвии. Погибли летчики майор Петерис Лякса и старший лейтенант Янис Сайде.

7 июня 1988 года родившийся в Риге космонавт Анатолий Соловьёв отправился в свой первый космический полет, на корабле «Союз ТМ-5» вместе с В. Савиных и А. Александровым (Болгария) в качестве командира экипажа. Длительность полёта - 9 суток 20 часов 9 минут 19 секунд.



7 июня 1972 года находившийся с визитом в Латвии президент Югославии Иосип Броз Тито с супругой Йованкой Броз посетили Домский концертный зал в Риге.

7 июня 1950 года в Риге были переименованы 57 улиц. Появились улицы Ленина, Маркса, Энгельса и др.

7 июня 1941 года в Риге на стадионе «Динамо» при рекордном скоплении публики состоялся футбольный матч между сборной командой Латвии и командой «Динамо» Тбилиси. Победили грузинские футболисты со счетом 2:1.



7 июня 1939 года в Берлине министрами иностранных дел Латвии и Германии Мунтерсом и Риббентропом был подписан латвийско-германский договор о ненападении. Договор содержал всего две статьи — стороны брали на себя обязательство не применять силу друг против друга ни при каких обстоятельствах. Срок договора составлял десять лет, с автоматическим возобновлением на новый десятилетний период, с одной лишь оговоркой, что потеряет силу в случае прекращения действия договора о ненападении между Германией и Эстонией, заключённого в тот же день.

7 июня 1932 года в Риге были арестованы граждане Латвии Паулс Матисон и Фрицис Фридрихсон, командир роты 10-го айзпутского полка. Их обвинили в шпионаже в пользу СССР и передаче материалов о латвийской армии.

7 июня 1926 года президент Чаксте подписал Закон о воздушном сообщении, определивший каким летательным аппаратам можно летать над территорией Латвии. А также закон о предоставлении прав городов местечкам Айнажи, Ливаны и Мадона.

7 июня 1925 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «В Риге появились в обращении медные копейки СССР, которые по величине подходят к нашим пятисантимовым монетам и легко могут быть заменены местными при расплатах в ночное время. Надо думать, что деньги эти завезены иэ СССР плотовщиками».

7 июня 1920 года после многочисленных дискуссий песня Карлиса Бауманиса «Боже, благослови Латвию» получила статус государственного гимна.

7 июня 1919 года в латвийской армии была создана авиационная группа под командованием старшего лейтенанта Алфреда Валейки, выпускника Севастопольской летной школы, кавалера орденов Георгия, Станислава и Анны, дезертировавшего из Советской России. Из Сигулды фронт против большевиков и бермондтовцев вылетели первые трофейные истребители–бипланы «Сопвич» и «Ньюпор». Этот день считается днем начала латвийской военной авиации.

В тот же день Директивой Главкома Красной Армии № 2188/оп Армия Советской Латвии, сформированная сразу же после занятия советскими войсками Риги, была переименована в 15-ю армию РСФСР.

Фото - Госканцелярия, Сейм ЛР, Минобороны ЛР, president.lv, mixnews.lv,bank.lv, airliners.net, РИА Новости, газета "Час".