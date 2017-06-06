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Сегодня, примерно в 19.00, полиция оцепила территорию на улице Даммес около остановки трамвая Анниньмуйжас булварис, сообщили очевидцы.

Бесхозный чемодан находился там около 40 минут и люди вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию, остановила трамваи и вызвала саперов.

Полиция пока не комментирует информацию.

фото: Facebook/группа "Полезная информация"