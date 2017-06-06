В Иманте найден чемодан; полиция оцепила территорию (7)

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Эксклюзив | 6 июня 2017 года, 20:09

Сегодня, примерно в 19.00, полиция оцепила территорию на улице Даммес около остановки трамвая Анниньмуйжас булварис, сообщили очевидцы.

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Бесхозный чемодан находился там около 40 минут и люди вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию, остановила трамваи и вызвала саперов.

Полиция пока не комментирует информацию.

фото: Facebook/группа "Полезная информация"

Комментарии 7
Elik B-man43 минуты назад
Ахахах)) главное показать, что все готовы
1
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Leonardo Gromov45 минут назад
Ну забыл кто-то. Откуда там терористы
2
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Aleksandrменьше минуты назад
Udivili mnozhestvo mamash s detj v ka4estve zevak. A eslib rvanulo? Tam za desjatok detej vokug stojalo 0_o
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