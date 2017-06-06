ЧП в Иманте: чемодан оказался пустым
Эксклюзив | 6 июня 2017 года, 21:32
Подозрительный чемодан, из-за которого сегодня вечером была оцеплена территория одного из домов в Иманте, оказался пуст, сообщают очевидцы.
Спустя полтора часа после ЧП жильцы дома, около которого был найден чемодан, получили сообщение от управляющего домом с информацией о том, что подозрительный предмет был изучен, а в доме находиться безопасно.
Как ранее сообщал Mixnews.lv, примерно в 19.00 полиция оцепила территорию на улице Даммес около остановки трамвая Анниньмуйжас булварис.
Бесхозный чемодан находился там около 40 минут и люди вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию, остановила трамваи и вызвала саперов.