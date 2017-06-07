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Ушедшая в отставку госсекретарь МВД Илзе Петерсоне-Годмане, которой Марис Кучинскис пообещал новую должность в госуправлении, высоко оценила этот жест премьера, об этом она проинформировала радио Baltkom СМС-сообщением.

"Я с самого начала процесса очень высоко оценивала человеческую позицию премьера и оказанное им доверие, а со временем оценю и его конкретные предложения", - подчеркнула Илзе Петерсоне-Годмане.

Напомним, как писал Mixnews, лишенной допуска к государственной тайне госсекретарю Министерства внутренних дел Илзе Петерсоне-Годмане будет предложена другая должность в государственном управлении. Об этом сообщил в передачи "900 секунд" на телеканале LNT премьер-министр Марис Кучинскис.

"Однозначно ей будет предложена возможность работать в одном из министерств, где требуется опытный руководитель. Но на должности, где нет необходимости в допуске к государственной тайне", - сообщил премьер.

От отметил, что сама Петерсоне-Годмане сейчас выразила желание пару месяцев отдохнуть.

Кучинскис не назвал сферу, в которой ей может быть предложена новая должность.