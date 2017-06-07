Петерсоне-Годмане пообещала оценить предложение премьера (3)
Ушедшая в отставку госсекретарь МВД Илзе Петерсоне-Годмане, которой Марис Кучинскис пообещал новую должность в госуправлении, высоко оценила этот жест премьера, об этом она проинформировала радио Baltkom СМС-сообщением.
"Я с самого начала процесса очень высоко оценивала человеческую позицию премьера и оказанное им доверие, а со временем оценю и его конкретные предложения", - подчеркнула Илзе Петерсоне-Годмане.
Напомним, как писал Mixnews, лишенной допуска к государственной тайне госсекретарю Министерства внутренних дел Илзе Петерсоне-Годмане будет предложена другая должность в государственном управлении. Об этом сообщил в передачи "900 секунд" на телеканале LNT премьер-министр Марис Кучинскис.
"Однозначно ей будет предложена возможность работать в одном из министерств, где требуется опытный руководитель. Но на должности, где нет необходимости в допуске к государственной тайне", - сообщил премьер.
От отметил, что сама Петерсоне-Годмане сейчас выразила желание пару месяцев отдохнуть.
Кучинскис не назвал сферу, в которой ей может быть предложена новая должность.
Инженер по монтажу- где полежу, где посижу.
Тут примерно то же самое.
Не важно где управлять, не важно чем управлять.Главное что бы УПРАВЛЯТЬ.
Этакие универсальные управленцы по всему чему.