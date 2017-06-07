Петерсоне-Годмане пообещала оценить предложение премьера (3)

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Эксклюзив | 7 июня 2017 года, 14:18

Ушедшая в отставку госсекретарь МВД Илзе Петерсоне-Годмане, которой Марис Кучинскис пообещал новую должность в госуправлении, высоко оценила этот жест премьера, об этом она проинформировала радио Baltkom СМС-сообщением.

"Я с самого начала процесса очень высоко оценивала человеческую позицию премьера и оказанное им доверие, а со временем оценю и его конкретные предложения", - подчеркнула Илзе Петерсоне-Годмане.

Напомним, как писал Mixnews, лишенной допуска к государственной тайне госсекретарю Министерства внутренних дел Илзе Петерсоне-Годмане будет предложена другая должность в государственном управлении. Об этом сообщил в передачи "900 секунд" на телеканале LNT премьер-министр Марис Кучинскис.

"Однозначно ей будет предложена возможность работать в одном из министерств, где требуется опытный руководитель. Но на должности, где нет необходимости в допуске к государственной тайне", - сообщил премьер.

От отметил, что сама Петерсоне-Годмане сейчас выразила желание пару месяцев отдохнуть.

Кучинскис не назвал сферу, в которой ей может быть предложена новая должность.

Комментарии 3
Alex2 часа назад
Прям расшаркались друг перед другом! Не боись кундза Годмане ,мы тебя не бросим!Такими "спецами" нельзя разбрасываться...А почему ощущение ,что рука руку моет,какие у неё обалденные "заслуги",но гостайна табу ?Просвятите !
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шустрый2 часа назад
Мешок с компроматом сильно злить и далеко отпускать опасно.Вот и выдали ей корытце,но поменьше.
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вот1 час назад
В советское время была такая поговорка.
Инженер по монтажу- где полежу, где посижу.
Тут примерно то же самое.
Не важно где управлять, не важно чем управлять.Главное что бы УПРАВЛЯТЬ.
Этакие универсальные управленцы по всему чему.
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