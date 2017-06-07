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Несколько молодых рижанок стали жертвами шутника-видеоблогера, который зарабатывает деньги, публикуя в интернете свои сюжеты с издевательствами над девушками.

В редакцию Mixnews поступила жалоба от читательницы портала, которая стала жертвой унизительного розыгрыша. По словам пострадавшей, в социальной сети Badoo.com она познакомилась с парнем, который пригласил ее на свидание.

Мужчина представился Виктором и они продолжили свое общение на Facebook. Спустя некоторое время девушка согласилась на встречу.

В оговоренное время молодой человек приехал за ней на автомобиле. Позже выяснилось, что в салоне машины была установлена камера, которая снимала девушку на протяжении всей поездки. Потерпевшая не знала о том, что ведется видеонаблюдение.

"Всю дорогу парень вел себя неадекватно. Создавалось ощущение, что он надо мной издевается. Я не решилась попросить остановить автомобиль, поскольку была напугана и не знала чего от него ждать", - рассказывает девушка.

По ее словам, водитель вел себя вульгарно. Он нецензурно выражался, делал вид, что употребляет алкоголь и наркотики, находясь за рулем и наблюдал за ее реакцией.

"Позже в машину сел еще один пассажир по имени Рамаль, по-видимому, знакомый Виктора, который продолжил издевательский розыгрыш. Все это время, находясь на переднем сидении, я мечтала, чтобы происходящее быстрее закончилось", - вспоминает девушка.

Когда транспортное средство остановилось и девушка собралась покинуть машину, мужчины перед уходом предложили ей помахать в камеру.

"Мне стало обидно и я выбежала из машины. Позже мне прислали отрывок из видео с моим участием и написали комментарий: "Это всего лишь розыгрыш, мы так зарабатываем"", - добавила девушка.

Председатель правления Латвийского объединения юристов Рихард Бунка считает, что такое поведение подлежит административному наказанию.

"На съемку внутри автомобиля пожаловаться нельзя, поскольку это частная собственность. Но обнародование видео в этом конкретно случае без согласия снимаемого лица - недопустимо. Тем более, если лицо человека отчетливо видно. Согласно Закону о защите личных данных физических лиц, внешность причисляется к идентифицирующим признакам", - пояснил Бунка.

Он отметил, что девушки могут обратиться в Государственную инспекцию данных, после чего на мужчину будет наложен денежный штраф.

"Если потерпевшие в своем заявлении укажут, что на видео присутствовал момент издевательства, то мужчина будет обязан выплатить штраф и за моральную компенсацию", - добавил Бунка.

Он также рассказал, что формат такого видео оправдывается, если лицо, которое подвергалось розыгрышу, не возражает против публикации сюжета. Более того, человеку дают ознакомиться с видео до момента обнародования и часто вознаграждают за участие в проекте.