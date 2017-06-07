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Вчера, 6 июня, в Ригу прибыл самый лучший футболист мира Криштиану Роналду. В пятницу он должен выйти на поле стадиона "Сконто" в матче отборочного цикла ЧМ-2018 против сборной Латвии.

Vakar Portugāles izlasei pievienojās Krištianu Ronaldu! Eiropas čempioni šodien 21.00 ierodas Latvijā, spēle piektdien jau no plkst. 20.30 LTV7 Публикация от Sporta Studija (@sportastudija) Июн 7 2017 в 12:34 PDT

Вся остальная команда Португалии прилетает в столицу только сегодня, в 21:10.

Для команды в гостинице Radisson Blu Ridzene Hotel на ближайшие два дня были зарезервированы все номера, по неофициальной информации нескольким постояльцам пришлось покинуть отель. Работники гостиницы отказались комментировать эту ситуацию для радио Baltkom.

Тем временем охрана обнесла уличное кафе на террасе гостиницы металлическими решетками, ограничив доступ с улицы. А там, по сообщению корреспондента Mixnews, уже несколько часов дежурят местные мальчишки.

А также и девчонки.

Очевидцы сообщают, что поклонники спортсмена дежурят и около других гостиниц.

Однако, пресс-секретарь португальской команды Онофре Кошта на вопрос о том, возможно ли встретить Роналду на улицах Риги, ответила, что футболисты обычно не устраивают себе экскурсий по городу.

В пятницу, 9 июня, сборные Латвии и Португалии выйдут на поле рижского стадиона "Сконто" и проведут календарный матч отборочного цикла Чемпионата мира-2018.

Напомним, недавно стало известно, что 4 клуба хотят купить Роналду за 180 млн евро.