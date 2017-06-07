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Любой металл, который встречается нам на Земле, ранее был составляющей частью одной из ныне умерших звезд, рассказал в рамках программы "Круглый стол", посвященной Солнцу, на радио Baltkom астрофизик, доктор физико-математических наук института имени Лебедева РАН Сергей Богачев.

"Пока мы не располагаем точными данными, как появилось Солнце. Существуют две современные теории - одна предполагает, что Солнце зародилось из водородного облака, а вторая основывается на том, что Солнце появилось из облака наполненного частицами живших ранее звезд. Согласно второй теории, любой металлический кусочек - часть когда-то умершего солнца. Даже ваше обручальное кольцо, когда-то было в центре звезды", - заявил астрофизик.

Так же он отметил, что Солнце совершенно не уникальный космический объект.

"Существует огромное количество двойников Солнца, некоторые только зарождаются, какие-то уже умирают. К счастью для науки Солнце - объект не уникальный. Ординарность этой звезды помогает ученым ее исследовать", - поделился Богачев.

И в конце разговора доктор добавил, что наша планета уже отыграла первый тайм своей жизни.

"По истечении 10 млрд лет Солнце, безусловно, умрет, но оно не погаснет, а наоборот сильно увеличится в размере и превратится в красного гиганта. Этот гигант поглотит Меркурий, Венеру и выжжет нашу Землю. Только после этого Солнце превратится в звезду-карлика и замерзнет. Но у нас еще есть время, мы только начинаем играть второй тайм. Наше Солнце отжило ровно половину отведенного ему срока", - сказал Сергей Богачев.

Напомним, 7 июня на радио Baltkom прошла программа "Круглый стол", посвященная Солнцу и его влиянию на нашу жизнь.