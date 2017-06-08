8 июня 2016 года президент Раймондс Вейонис организовал в Клинической университетской больнице им. П. Страдиньша для всех врачей и сотрудников этой больницы, и Восточной больницы, а также реабилитационного центра Vaivari, которые помогли ему выздороветь. На концерте выступили музыканты Айя Витолиня, Марцис Аузиньш, Нормунд Рутулис, Ryga, Марцис Юндзис, Антра Стафецка, Мик Дукурс, Dzelzs vilks и танцевальная группа Dzirnas. За угощение для присутствовавших на концерте Вейонис заплатил из личных средств. В свою очередь канцелярия президента оплатила цветы, которые были преподнесены медикам (135 евро) и четыре благодарственные таблички (370,28 евро). Других расходов не было, артисты выступали бесплатно. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией не обнаружило нарушений в действиях президента.

Той же ночью ночью в центре Риги два пьяных жителя Великобритании повредили автомобиль_ Panda Taxi_. Водитель такси оставил машину у Дома Москвы и пошел попить кофе. Когда он вернулся, оказалось, что один человек танцует на крыше авто, второй пытается также залезть туда, еще двое снимают это на свои телефоны. Автомобиль получил повреждения: хулиганы помяли капот, крышу и водительскую дверь. Двое хулиганов, находившихся в нетрезвом состоянии, были задержаны полицией. Министерство обороны подтвердило неофициальную информацию о том, что хулиганы являются военнослужащими НАТО.

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в Адажи во время учений НВС отрабатывалась транспортировка 25 условно раненых солдат в рижскую Восточную клиническую больницу.



8 июня 2012 года в международном аэропорту Рига впервые приземлился гигантский американский военный грузовой самолет C5 Galaxy. Длина самолета — 75,54 метра, высота — 19,85 метра. Максимальная грузоподъемность — 380 000 кг. В Ригу самолет доставил бронемашину Stryker, для участия в учениях сухопутных и воздушных сил Saber Strike 2012.



8 июня 2011 года в Риге на Дамбе АБ прошла акция "Похороны олигархов". Во время мероприятия известные люди заявили, что больше не будут принимать участия в мероприятиях, устраиваемых и популяризируемых олигархами. После выступлений на костре были сожжены чучела, изображавшие олигархов, и символическое “бревно коррупции”.

В тот же день температура воздуха в Латвии до 15 часов во многих городах поднялась до отметки +30 градусов. Жарче всего было в Даугавгриве, +31,5 градуса, сообщило Латвийское агентство окружающей среды, геологии и метеорологии.В Риге было +30,3 градуса, в Даугавпилсе + 29,6.



8 июня 2010 года возле здания Кабинета министров пикет движения Lai dejojam, lai svinam ("Потанцуем, попразднуем") , во время которого всем предлагалось подписаться под меморандумом "За счастливых людей в Латвии". Как пояснили организаторы, их главная цель — развивать танцевальный туризм, привлекать в Латвию больше туристов и повышать благосостояние государства.

В тот же день во время проведения оперативного эксперимента работники Полиции безопасности по подозрению в распространении фальшивых монет задержали двух мужчин. У них было изъято 28 килограммов, или 4 тысячи штук высококачественных фальшивых монет. Мужчины задержаны во время попытки реализации 2005 монет достоинством 1 лат и 2015 монет достоинством два лата. Общая сумма по номиналу составила 6060 латов.



8 июня 2009 года Банк Латвии выпустил в обращение новую однолатовую монету с кольцом Намейса - одним из самых распространенных украшений древних балтов.



В тот же день Латвия установила дипломатические отношения с Федерацией Сент-Китс и Невис — государством в восточной части Карибского моря, состоящим из двух островов — Сент-Китса и Невиса. Это самое маленькое государство западного полушария, как по площади, так и по численности населения. Площадь страны — 261 км². Население — 39 тысяч человек.



8 июня 2007 года президент Вайра Вике-Фрейберга на приеме в Рундальском замке, устроенном в честь восьми лет, проведенных ею на посту первого лица государства, выразила надежду, что в будущем ее будут вспоминать как народного президента, каким она старалась быть в течение восьми лет. На прием было приглашено около тысячи гостей.

В то же утро в рижском районе Гризинькалнс были найдены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти.Первоначальный осмотр тел погибших показал, что мужчин били тупыми предметами, колотых ран на трупах нет. Начальник Рижской криминальной полиции Интс Кюзис сказал, что не меньше четырех молодых людей напали на пятерых мужчин, распивавших спиртное в окрестностях скейт-парка в Гризинькалнсе. Погибшие и пострадавшие - мужчины примерно 50-лет, имеющие постоянное место жительства, но относящиеся к группе регулярно употребляющих алкоголь, сообщил он.

8 июня 2006 года Сейм в первом чтении поддержал поправки к Уголовному закону, предусматривавшие уголовную ответственность для лиц, сдающих экзамены на натурализацию, выдавая себя за других. За поправки проголосовал 71, против - 18 депутатов, воздержавшихся не было. Поправки были подготовлены депутатами от объединения ТБ/ДННЛ.

В тот же день Рижский окружной суд отклонил иск священника Мариса Сантса к Рижскому среднему училищу культуры о дискриминации из-за его нетрадиционной сексуальной ориентации. Сантс подал иск, считая, что не был принят на работу учителем истории религий в это учебное заведение из-за своей нетрадиционной сексуальной ориентации. "Я считаю, что главной причиной отклонения моей кандидатуры является моя сексуальная ориентация. Я - магистр теологии, по профессии - преподаватель математики, у меня большой опыт педагогической работы. Сомневаюсь, что принятое на работу лицо лучше соответствует вакансии учителя истории религии", - написал Сантс в своем заявлении.



В тот же день в Вашингтоне президент Вайра Вике-Фрейберга встретилась с президентом США Джорджем Бушем.

8 июня 2005 года комитет развития города Рижской думы поддержал поправки к обязательным правилам самоуправления, предусматривавшие организацию азартных игр только на определенных территориях столицы - в Чиекуркалнсе, на Луцавсале на север от Островного моста, на отдельных участках ул. Краста и в Спилве. Азартные игры предполагалось разрешить также в гостиницах Hotel de Rome, Radisson SAS Daugava, Reval Hotel Latvija, "Рига" и Maritim Park Hotel Riga. А других районах столицы организовывать азартные игры было бы нельзя.

8 июня 2004 года в Ираке во время взрыва на минном поле под городом Суваир утром погиб заместитель командира саперного отделения латвийского контингента старший лейтенант Олаф Бауманис. Он стал первой военной жертвой Латвии со времен восстановления независимости в 1991 году.

В тот же день были подписаны договоры, установившие отношения государства с Латвийской православной церковью, Латвийской евангелически-лютеранской церковью, Латвийской Поморской старообрядческой церковью, Латвийским союзом общин адвентистов седьмого дня, Латвийским союзом баптистских общин и латвийской объединенной методистской церковью.

В тот же вечер в Добельском районе вышедшие из легкового автомобиля темного цвета двое мужчин в масках, жезлом остановив бензовоз, перевозивший горючее из Салдуса в Бауску, угрожая водителю похожим на пистолет предметом, заклеили ему рот скотчем, связали руки и оставили его в лесу. Это произошло около 19.00. Освободиться от пут и добраться до ближайшего жилья шоферу удалось только к полуночи. Это было первое в Латвии похищение бензовоза.

8 июня 2003 года в Иецаве Бауского района молодой человек на черном автомобиле Opel Kadett врезался в толпу возвращавшихся с дискотеки людей после того как местные молодые люди в отместку за избиение их земляка избили его и нескольких его знакомых. В результате этого происшествия травмы получили юноши 1982, 1974 и 1979 годов рождения.



8 июня 2002 года мэр Вентспилса Айвар Лембергс объявил открытым Парад коров. На улицах и площадях города были установлены муляжи коров из стеклопластика в натуральную величину. А латвийские художники и просто знаменитости раскрасили их на свой вкус или переделали. наибольший резонанс вызвали "Корова—нефтяная труба" Кирилла Пантелеева, "Корова, ползущая по фонарному столбу" Андриса Бреже и "Корова-гамбургер" — произведение музыкантов из "Прата Ветра".

8 июня 2001 года руководитель Центра госязыка Дзинтра Хирша заявила, что организаторы Ганзейских дней в Риге нарушили закон о госязыке, так как надписи на рубашках обслуживающего персонала и на киосках, установленных на Домской площади были выполнены на многих языках, но только не на латышском.

8 июня 2000 года в Риге на Большой эстраде в Межапарке выступила группа Pet Shop Boys.

В ту же ночь в Лигатне Цесисского района было взорвано недавно построенное кафе Pie strika. В результате взрыва в кафе были выбиты все окна, рухнула стена, повреждена конструкция крыши. Человеческих жертв не было. В кафе ворвались несколько мужчин, схватили работницу кафе, силой усадили ее в машину и увезли в Рижский район, где отпустили. Нападавшие добавили, что "здесь все взлетит на воздух".

В тот же день Сейм одобрил поправки к закону об охранной деятельности, предусматривавшие, что охранные фирмы в дальнейшем не смогут использовать специальные звуковые и световые сигналы, а должны будут соблюдать общие правила дорожного движения и не будут иметь преимуществ оперативных транспортных средств.

8 июня 1999 года кандидат на пост президента Латвии от Новой партии Раймонд Паулс сформулировал семь основных принципов своей деятельности, которые намерен реализовать в случае его избрания. Главной своей обязанностью Паулс считал объединение людей по принципу справедливости законов и традиционной христианской этики.

В тот же день в вестибюле Рижской думы состоялась презентация проекта восстановления Ратуши.

8 июня 1998 года было начато строительство Ледового холла в Лиепае.

8 июня 1996 года из штаба 6-го лиепайского пограничного батальона было похищено 15 автоматов Калашникова.

8 июня 1993 года в Риге около предприятия "Латвияс берзс" произошло вооруженное нападение на бухгалтерскую автомашину завода. Были убиты трое работников предприятия, ранена девочка-подросток и похищены 27 тысяч долларов США.

8 июня 1989 года Верховный Совет Латвийской ССР принял указ о реабилитации лиц, высланных из Латвии в 1940-х и 50-х годах и объявил 14 июня Днем жертв сталинских репрессий.

8 июня 1988 года Skolotaju Avize («Учительская газета»), орган Министерства просвещения Латвийской ССР , поместила статью директора Валмиерской школы имени 11 героев–комсомольцев Андриса Пиебалгса о предстоящей 19–й конференции КПСС, куда Пиебалгс был выдвинут делегатом. «Еще в школьные годы мне было очень тяжело понять, почему Ленин так долго «нянчился» с «вредителями» Троцким, Зиновьевым и Каменевым, у которых были такие неправильные взгляды. Только сейчас я понял, что это была истинная партийная демократия: убедить в дискуссии, в соприкосновении взглядов…» - писал Пиебалгс.



8 июня 1939 года в Берлине рейсканцлер Адольф Гитлер принял латвийского министра иностранных дел Вилхелмса Мунтерса и наградил орденом Заслуг германского орла 1-го класса.

8 июня 1938 года газета «Яунакас Зиняс» сообщила, что в Резекне приехал передвижной цирк со зверями и гипнотизером Жанисом Шаумбергом. После преставления по городу поползли слухи, что львица растерзала четырех работников цирка. Но как выяснила газета, львица напала на гипнотизера, который в два часа ночи проник в клетку и попытался загипнотизировать животное. Он был доставлен в больницу с повреждениями головы и левой руки.



8 июня 1926 года в Елгаве, по месту жительства, младшим полицейским Янисом Стирной был арестован серийный грабитель и убийца Ансис Каупенс (на фото) — самый знаменитый латвийский разбойник довоенного периода, герой фольклора.

8 июня 1923 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «B Биккернском лесу, в 30 саженях от дороги, обнаружена свеженасыпанная могила. Полиция произвела вскрытие могилы, в которой ничего не было обнаружено».



8 июня 1921 года была основана военно-спортивная организация Социал-демократической партии Strādnieku sports un sargs ("Cпорт и оборона рабочих"), сокращенно - SSS. Организация обеспечивала порядок на политических мероприятиях, популяризировала бокс и легкую атлетику, соперничала с айзсаргами. Была закрыта Улманисом в 1934 году.

8 июня 1909 года в Риге на Русско-балтийском заводе был собран первый серийный автомобиль в Российской Империи.

8 июня 1896 года газета Baltijas Vёstnesis сообщила, что в том году рижские гимназии закончило десять латышей.

8 июня 1817 года в Риге был открыт Верманский парк, названный в честь Анны Гертруды Верман, которая в обустройство и содержание парка вложила 2 тысячи золотых рублей.

Фото - mixnews.lv, sargs.lv, president.lv, ventspils.lv, Минобороны ЛР, журнал "Яуна Неделя", газеты "Телеграф" и "ССС", Википедия.