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Сборная Португалии, в состав которой входит самый лучший футболист мира Криштиану Роналду, сегодня вечером прилетела в Ригу, где проведет календарный матч отборочного цикла Чемпионата мира-2018 со сборной Латвии. Сразу после прибытия спортсменов привезли в гостиницу Radisson Blu Ridzene Hotel, где их встречали около 30 зарубежных журналистов, а также местные фанаты.

Фотокорреспонденту Mixnews.lv Марису Моркансу удалось снять выход сборной Португалии из автобуса у гостиницы Radisson Blu Ridzene Hotel, которую сняли на два дня специально для приема футболистов.

Португальская команда прилетела в среду, 7 июля около восьми часов вечера чартерным рейсом, в свою очередь, как сообщил корреспондент Mixnews, за час до прилета команды, в Ригу прибыли представители службы безопасности, которые обследовали воздушную гавань.

В четверг на стадионе "Сконто" в Риге состоится тренировка сборной Португалии, а в пятницу, 9 июня там пройдет сама игра Латвия-Португалия.

Как сообщал портал Mixnews, для команды в гостинице Radisson Blu Ridzene Hotel на ближайшие два дня зарезервированы все номера. Пресс-секретарь португальской команды Онофре Кошта сообщил, что у игроков нет особых запросов по заселению в гостиницу. На вопрос о том, возможно ли встретить Роналду на улицах Риги, он ответил, что футболисты обычно не устраивают себе экскурсий по городу.

Охрана Radisson Blu Ridzene Hotel обнесла уличное кафе на террасе гостиницы металлическими решетками, ограничив доступ с улицы. А там, по сообщению корреспондента Mixnews, уже несколько часов дежурят местные фанаты.

В пятницу, 9 июня, сборные Латвии и Португалии выйдут на поле рижского стадиона "Сконто"и проведут календарный матч отборочного цикла Чемпионата мира-2018.