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«Изначально картина «Белое солнце пустыни» имела название «Спасите гарем», но серьёзный и очень высокопоставленный чиновник запретил использовать в советском фильме слово «гарем»», -рассказал в рамках программы "Круглый стол", посвященной Солнцу, на радио Baltkom, советский и азербайджанский писатель, кинодраматург и кинорежиссер, лауреат Государственных премий, сценарист фильма «Белое солнце пустыни» Рустам Ибрагимбеков.

«Название фильма «Белое солнце пустыни» возникло случайно. Сценарий назывался «Спасите гарем», но один очень высокопоставленный чиновник Госкино СССР отметил, что вносить в название советского фильма слово «гарем» не годится. Взамен он предложил название «Белое солнце пустыни». Мне его идея понравилась и я поменял название сценария», - поделился сценарист.

Ибрагимбеков так же отметил, что есть ещё один сценарий, который носит солнечное название.

«Когда мы с Никитой Михалковым закончили писать сценарий фильма «Утомленные солнцем 1», то изначально также дали ему другое название. Но после передумали и решили использовать наименование, знакомого нам с детства, романса «Утомленное солнце». В итоге в названиях произведений, к которым я имею отношения, дважды повторяется слово солнце. Я думаю, что это не случайно, так как я южанин и очень люблю его тепло», - сказал кинорежиссёр

Сценарист поделился воспоминаниями из своего детства.

«Когда заканчивалась Вторая мировая война мне было пять лет. Я каждое утро выходил на улицу, поднимался по ступенькам на полюбившейся мне пятачок и встречал на нем самые первые солнечные лучи. Хорошо помню, как я стоял между домами и грелся под ранним, ласковым солнцем. Тогда я и полюбил его тепло. В более зрелом возрасте я несколько раз получал солнечный удар, но моя любовь к солнцу не стала от этого меньше» - рассказал Рустам Ибрагимбеков.

И поделился со слушателями курьезной историей.

«Несколько раз перед космическим полётом случались неполадки, но после того, как космонавты посмотрели картину «Белое солнце пустыни» они стали без проблем вылетать в космос. Будучи людьми суеверными, космонавты сразу узрели в этом взаимосвязь и стали пересматривать фильм перед каждым полётом. Мало того, они даже брали его с собой в полет. Был очень курьёзный случай связанный с фильмом. На корабле выключилось электричество и возникла серьёзная внештатная ситуация, космонавты пытались восстановить энергопитание, как вдруг раздался голос: «Давно вы здесь сидите?» Команда жутко перепугалась и подумала, что с ними говорят космические силы. Потом включился экран телевизора, на котором они до этого смотрели фильм «Белое солнце пустыни», электричество восстановилось и фильм опять стал символом благополучного исхода», - поведал кинодраматург.

Напомним, 7 июня на радио Baltkom прошла программа "Круглый стол", посвященная Солнцу и его влиянию на нашу жизнь.