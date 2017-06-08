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8 июня завершился проект "Обеги Латвию", который был приурочен к 100-летнему юбилею государства. Как радио Baltkom рассказал инициатор проекта, бегун и архитектор Динс Вецанс, колоссальная поддержка жителей ощущалась на протяжении всех 18 дней марафона.

"Юбилей Латвии - это отличный повод для того, чтобы бросить обществу вызов и показать, что не нужно бояться больших целей. Сейчас я прекрасно себя чувствую. Каждый новый день марафона становился вызовом для моего тела. Самым трудным испытанием был день, когда я пробежал 80 километров", - рассказывает бегун.

Вецанс отмечает, что он ни на минуту не переставал верить в себя.

"Благодаря ледяным ваннам, массажу и колоссальной поддержки семьи, друзей и людей, которые присоединились ко мне во время марафона, я продолжал все это время верить в свои силы", - вспоминает он.

По словам создателя проекта, многие люди планировали присоединиться к марафону лишь на несколько километров, но вдохновившись идеей, пробежали путь длиннее в десятки раз.

"Для меня счастье видеть, как люди бросают себе вызов и достигают новых целей. Их победа – это то, ради чего я создавал этот проект. Сейчас я не планирую участвовать в новых марафонах, хочу восстановить свои силы", - добавил спортсмен.

Отметим, ранее спортсмен Динс Вецанс за 28 дней пробежал 28 марафонов, преодолевая 42,2 километров каждый день.

Напомним, как уже пиcал Mixnews, в честь 100-летнего юбилея Латвии, 18 мая стартовал проект "Обеги Латвию", в рамках которого все желающие могли за 18 дней обежать вокруг страны. Маршрут забега проходил через 43 края Латвии.