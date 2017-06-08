Эксперт: запрет на выбор языка экзамена - нарушение прав человека (+ОПРОС) (16)

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Эксклюзив | 8 июня 2017 года, 09:57

Запрет на использование русского языка при сдачи школьного экзамена - нарушение прав человека. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразила председатель Латвийского общества русской культуры, член Консультативного совета по делам нацменьшинств при президенте Латвии Елена Матьякубова.

Так она прокомментировала подготовленные Министерством образования и науки поправки к правилам о содержании и порядке сдачи централизованных экзаменов.

"Речь идет о нарушении прав человека. Это абсолютно непрофессиональный и политизированный шаг со стороны государства. Изначально школы национальных меньшинств при создании учебных программ имели право самостоятельно выбирать, какие предметы будут изучаться билингвально, а какие - на латышском или русском языке", - поясняет Матьякубова.

По ее словам, в каждой школе установлено свое количество предметов, изучаемых на русском и латышском языках, что способствует наилучшему усвоению материала.

"В девятых классах предметов, которые изучаются, например, на русском языке - достаточно много. Если говорить о средней школе, то там процентное соотношение "русского" и "латышского" строго регламентировано. Ставить школьников перед фактом, что все экзамены будут сдаваться исключительно на государственном языке - уничтожить концепцию свободы, которая была заложена изначально", - сказала Матьякубова.

Она считает, что такое решение продемонстрирует неуважение к ребенку, к преподавательскому составу, который разрабатывал школьную программу, и к позиции школ нацменьшинств в целом.

Напомним, что сейчас действуют правила правительства, предусматривающие, что учащийся, получающий образование по программе нацменьшинств, имеет право выбирать язык сдачи централизованного экзамена - латышский либо русский. Материалы экзаменов готовятся на латышском языке, а язык выполнения работы учащийся выбирает сам.

Комментарии 16
Ффф3 часа назад
Разве в этой стране кто-то обращает внимание на такой пустяк как нарушение прав человека?
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Читатель3 часа назад
- Речь идет о нарушении прав человека. -
Так трубите во все трубы, стучитесь в ООН, ЕС и т.д.
Или только духу хватает пизд..ануть своё мнение на балткоме и успокоится???????????
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чел2 часа назад
На этой территории не обращают внимание только на такой пустяк, как нарушение прав русскоязычного человека. Но очень следят за соблюдением прав местный зверей.... Особо охраняется тот язык, на котором эти звери рычат.
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