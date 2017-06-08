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Запрет на использование русского языка при сдачи школьного экзамена - нарушение прав человека. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразила председатель Латвийского общества русской культуры, член Консультативного совета по делам нацменьшинств при президенте Латвии Елена Матьякубова.

Так она прокомментировала подготовленные Министерством образования и науки поправки к правилам о содержании и порядке сдачи централизованных экзаменов.

"Речь идет о нарушении прав человека. Это абсолютно непрофессиональный и политизированный шаг со стороны государства. Изначально школы национальных меньшинств при создании учебных программ имели право самостоятельно выбирать, какие предметы будут изучаться билингвально, а какие - на латышском или русском языке", - поясняет Матьякубова.

По ее словам, в каждой школе установлено свое количество предметов, изучаемых на русском и латышском языках, что способствует наилучшему усвоению материала.

"В девятых классах предметов, которые изучаются, например, на русском языке - достаточно много. Если говорить о средней школе, то там процентное соотношение "русского" и "латышского" строго регламентировано. Ставить школьников перед фактом, что все экзамены будут сдаваться исключительно на государственном языке - уничтожить концепцию свободы, которая была заложена изначально", - сказала Матьякубова.

Она считает, что такое решение продемонстрирует неуважение к ребенку, к преподавательскому составу, который разрабатывал школьную программу, и к позиции школ нацменьшинств в целом.

Напомним, что сейчас действуют правила правительства, предусматривающие, что учащийся, получающий образование по программе нацменьшинств, имеет право выбирать язык сдачи централизованного экзамена - латышский либо русский. Материалы экзаменов готовятся на латышском языке, а язык выполнения работы учащийся выбирает сам.