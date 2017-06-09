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утром около 100 человек собрались у здания Сейма на акцию протеста против принятия поправок к закону о репродуктивном здоровье, предусматривающих ограничить возможности нерожавших женщин жертвовать яйцеклетки.



В тот же утро боевая техника 2-го кавалерийского полка армии США, следовавшая в Эстонию для участия в международных военных учениях Saber Strike 2016 — девять бронированных машин Stryker и две гаубицы M777, в сопровождении 60 военнослужащих — в ходе учебного марша Dragoon Ride II, прибыла в Валку. Где в 9.30 прошла церемония прощания, с участием командира НВС генерал-лейтенанта Раймондса Граубе, посла США Нэнси Петит и председателя краевой Думы Вентса Армандса Крауклиса. После чего колонна американской техники пересекла границу с Эстонией.

9 июня 2014 года стала известна открытая часть отчета Бюро по защите Сатверсме за прошлый год. Там говорилось, что одной из целевых аудиторий российских спецслужб является латвийская молодежь, которая связана с Россией или учится в российских вузах. С целью вербовки студентов российские спецслужбы заинтересованы в развитии сотрудничества российских и латвийских вузов, и известны случаи, когда в российских вузах с иностранными студентами работают и участвуют в проектах сотрудничества с Латвией лица, причастные к спецслужбам. Российские спецслужбы ищут перспективных студентов из Латвии с целью их последующего использования в своих интересах, побуждая занимать руководящие должности в госучреждениях и других полезных для спецслужб учреждениях, сообщало БЗС.

В тот же день рижан встревожило появление зеленого вещества в городском канале на бульваре Кронвалда, сообщила представитель Государственной службы окружающей среды Юлия Никитина. Выяснилось, что в канал попало около 100 кубометров воды из сетей предприятия «Ригас силтумс», которое проводит ремонт теплотрасс и добавило в воду зеленый пищевой краситель, чтобы выявить утечки.



9 июня 2013 года в Даугавпилсе на католическом кладбище в присутствии президентов Латвии и Польши — Андриса Берзиньша и Бронислава Комoровского — состоялось открытие новой памятной плиты графу Леону Броэлу Плятеру - участнику польского восстания 1863 года. Прежняя плита была установлена 9 июня 1923 года и обновлена в 2002 году.

В тот же день эстонская компания Katusekino («Кино на крыше»), открыла в центре Риги на улице Блауманя свой филиал Kino Pagalms («Kинодвор»). «Мы не нашли в Риге ни одной подходящей крыши», — пояснил представитель Katusekino Айвар Лаан.

9 июня 2011 года рабочие группы по установке пограничных столбов и эксперты начали практическую демаркацию латвийско-российской границы на местности. Предполагалось, что на границе будет установлено 558 знаков, однако их число может быть изменено в зависимости от рельефа. Окончательную демаркацию границы обещали завершить до 2013 года.

9 июня 2010 года агентство LETA сообщило, что пассажиры, пользующиеся низкопольным трамваем в Риге, жалуются на неприятный запах в салоне. «Чем-то воняет, почти, как от бомжей», — приводило агентство слова пассажиров. Пресс-секретарь компании Rīgas satiksme Виктор Закис подтвердил, что сотрудники действительно констатировали в салоне неприятный запах, но это никак не угрожает пассажирам. Чешские специалисты позже заявили, что виновата отопительная система салона, которая была включена для проверки.

9 июня 2009 года руководство партии ТБ/ДННЛ, получившей на выборах в Рижскую думу всего 3,3% голосов, поблагодарило избирателей за поддержку и призвало не впадать в пессимизм. «Поражение в Рижской думе не говорит о закате национальных сил в Латвии. Наоборот, оно может стать решающим импульсом для давно назревшей консолидации латышских партий», — заявила ТБ/ДННЛ.

В тот же день директор социологического агентства Latvijas fakti Айгарс Фремайнис сообщил газете Diena, что Нил Ушаков не спешит стать мэром Риги, так как трезво оценивает собственные силы, Фрейманис считал, что избиратели ЦС не будут разочарованы, если Ушаков не станет мэром Риги. «Опросы показывают, что Ушаков не был самым любимым кандидатом в своей партии. Если в одной структуре есть несколько конкурентов, то ради сохранения стабильности, возможно, лучше отдать пост мэра кому-то со стороны. Ближайший со стороны — Шлесерс», — сказал эксперт. По мнению Фрейманиса, подобный шаг за два года до выборов в Сейм был бы вполне разумным.

9 июня 2008 года в Юрмале ночью начался лесной пожар, и пожарные были почти уверены, что его причиной стал злоумышленный поджог. Площадь пожара превысила 30 гектаров.

В тот же день в Риге впервые прошли политические консультации между Латвией и Бразилией, сообщили в департаменте информации и общественных отношений Министерства внутренних дел. Политические консультации в Риге со стороны Бразилии возглавил заместитель госсекретаря МИД Бразилии по политическим вопросам Эвертон Варгас, а со стороны Латвии - заместитель госсекретаря МИД Эдгар Скуя.

В тот же день в Школе инструкторов Национальных вооруженных сил Латвии в Цесисе утром в жилом помещении было найдено тело военнослужащего, по всей видимости, совершившего самоубийство сержанта Эрика М. 1976 года рождения.

9 июня 2007 года руководитель Рижской криминальной полиции Интc Кюзис сообщил, что полиции совместно с владельцами ночных клубов удалось прекратить случаи мошенничества, связанного с услугами консумации. В прошлом году в полицию поступали заявления о возможных случаях мошенничества в отношении туристов в ночных клубах Риги, непосредственно связанных с услугами консумации. Проблема особенно обострилась, когда у одного из посетителей клуба потребовали оплатить счет на 11 тысяч латов.

В тот же день на своем внеочередном съезде Латвийская социал-демократическая рабочая партия решила начать сбор подписей за поправки к Конституции, чтобы уже следующий президент страны был избран народом, а не депутатами Сейма.

9 июня 2006 года Latvijas Pasts предложила жителям Латвии новую услугу под названием "Моя почтовая марка" - разработать собственный дизайн почтовой марки, используемой для отправки корреспонденции. Номинальная стоимость почтовой марки -- 31 сантим.

9 июня 2005 года Сейм отклонил предложение объединения «За права человека в единой Латвии» заменить термин «гражданин» в законе о прессе и других средствах массовой информации термином «лицо».

9 июня 2004 года Рижская дума приняла решение об объединении Трамвайно-троллейбусного управления с ООО Rigas Satiksme, обслуживающим пассажирские перевозки на автобусах.

9 июня 2003 года комитет Кабинета министров Латвии из-за нехватки средств решил отказаться от повышения с 2004 года пособия по уходу за ребенком в возрасте до двух лет до 35 латов в месяц.«Мы не примем ни одно политическое решение, требующее дополнительных бюджетных средств,» — сказал премьер-министр Латвии Эйнарс Репше .

В тот же день телекомпания «Первый Балтийский Канал» в сотрудничестве с телекомпанией TV Alter A начала трансляцию собственной программы новостей на русском языке.

9 июня 2001 года в саду Домского собора в Риге был открыт восстановленный памятник основателю города епископу Альберту

9 июня 2002 года утром в Земгальском предместье Риги на перекрестке улиц Тадейкю и Валдекю автомобиль марки Opel Omega врезался в троллейбусную остановку, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли две женщины.

9 июня 2000 года газета «Бизнес & Балтия» со ссылкой на заслуживающие доверия источники в Москве сообщила, что президент России Владимир Путин может нанести визит в Латвию, так как у России есть причины уделить внимание Балтийскому региону именно сейчас, «в свете новых политических реалий в Европе».

9 июня 1999 года Латвия подписала договор о безвизовом режиме со странами Бенилюкса.

9 июня 1998 года в Рижской православной семинарии состоялся первый за послевоенный период выпуск молодых православных священников, учителей богословия и регентов церковных хоров. Предыдущий выпуск был в 1936 году.

9 июня 1994 года на Домской площади в Риге прошло собрание работников образования, протестовавших против низкой зарплаты. Приняли участие и медицинские работники.

9 июня 1992 года Верховный Совет ЛР принял закон «О вьезде и пребывании в Латвийской Республике иностранцев и лиц без подданства».





В тот же день Латвия установила дипломатические отношения с Республикой Сенегал — государством в Западной Африке, к югу от реки Сенегал, по которой страна получила своё название.



9 июня 1959 года cамолётом в Латвию прибыл первый секретарь ЦК КПСС , председатель Совета Министров СССР Никита Хрущев. Это был первый приезд в Латвию советского руководителя такого ранга. Вместе с ним прилетели первый секретарь ЦK Социалистической единой партии Германии Вальтер Ульбрихт и председатель Совета Министров ГДР Отто Гротеволь. Гостей сопровождали заместитель министра иностранных дел СССР В. Семенов, чрезвычайный и полномочный посол СССР в ГДР М. Первухин и другие ответственные работники МИД СССР. В аэропорту был выстроен почётный каралул. В первый день визита гости возложили венок к памятнику Ленину и на Братском кладбище, а затем отбыли в Юрмалу.



9 июня 1937 года газета «Яунакас Зиняс» сообщила: «Вчера, после двух дней пребывания в Латвии вице-министр Англии лорд Плимут ещё знакомился с нашей столицей, посетив, между прочим, государственный исторический и рижский городской художественный музеи. Там он провел много времени, слушая пояснения профессора Фр.Балодиса, директора В.Гинтерса и доцента Б.Дзенитиса о латышском искусстве, истории и культуре. Больше всего он задерживался у древних раскопок». В тот же день лорд улетел в Каунас на самолете компании «Люфтганза».



9 июня 1929 года, около 2 часов ночи, на Лесном кладбище Риги был взорван памятник солдатам балтийского ландесвера, погибшим 22 мая 1919 года в бою против большевиков. Как писали газеты, взрыв был такой силы, что в домах Чиекуркалнса выбило стекла. Памятник был открыт 22 мая. Взрывников так и не нашли. Памятник был восстановлен в 1939 году, взорван в советское время, и восстановлен в 2001 году, но уже в другом виде. На фото - памятник до и после взрыва.

9 июня 1923 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «Железнодорожное управление издало распоряжение, согласно которому на линии Рига—Туккум окна вагонов во время движения поездов разрешается открывать лишь с правой стороны поезда, считая с Риги, в сторону моря. В отдельных закрытых купе окна могут быть открываемы по соглашению пассажиров и в другую сторону. О распоряжении доведено до сведения кондукторских бригад железнодорожной полиции».

9 июня 1922 года Учредительное собрание приняло закон о выборах в Сейм.

9 июня 1904 года закончился 1-й съезд Латвийской социал-демократической рабочей партии. Продолжался шесть дней.

Фото - president.lv, mixnews.lv, Минообороны ЛР, газеты "Яунакас Зиняс" и "Педейя Бриди", Латвийский государственный архив кинофотофонодокументов .