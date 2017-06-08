Эксклюзив |

Подготовка к запуску к солнцу космического спутника Solar Orbiter, который был разработан Европейским космическим агентством, вышла на финишную прямую, мы надеемся, что все c ним будет ок, сказал в эксклюзивном интервью радиостанции Baltkom в рамках круглого стола посвященного теме "Звезда по имени Солнце" представитель EKA Рене Пишель.

"Солнце сложно изучать потому что там жарко. Подлететь к нему трудно. Уже при полете на Меркурий у нас возникают трудности. Но поскольку Солнце играет важную роль в нашей жизни, то мы конечно очень заинтересованы в его изучении. Подготовка к запуску Solar Orbiter идет нормально. Этот проект долго готовился и сейчас мы вышли на финишную прямую. Надеемся, что все будет ок", - сказал Пишель.

Solar Orbiter (SolO) — спутник для исследования Солнца, разрабатываемый Европейским космическим агентством. Спутник первоначально предполагалось запустить на ракете Atlas V из космического центра Кеннеди во Флориде в январе 2017 года, но запуск был перенесен на октябрь 2018 года.

Планируется, что спутник будет выполнять детальные измерения внутренней гелиосферы и зарождающегося солнечного ветра, а также вести наблюдения полярных областей Солнца.

Напомним, 7 июня на радио Baltkom прошла программа "Круглый стол", посвященная Солнцу и его влиянию на нашу жизнь.