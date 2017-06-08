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Очевидно, что процесс проведения налоговой реформы затягивается и с каждым днем усиливается впечатление о том, что вот-вот и правительство вовсе откажется от реформы, так считает эксперт по политическим процессам Юргис Лиепниекс.

"Правительство совсем близко к гениальным решениям, как компенсировать недостаток в бюджете, который возникнет в результате налоговой реформы – не вводить налоговую реформу", - написал Лиепниекс.

Valdība ir jau pavisam tuvu ģeniālam risinājumam kā kompensēt nodokļu reformas radīto iztrūkumu budžetā - neieviest nodokļu reformu. — Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) 7 июня 2017 г.

Пользователи социальной сети согласились с экспертом, указывая, что если так дальше пойдет, то никакой реформы не будет, а просто поднимут налоги.

"Кажется, что они (правящие политики) близки к еще более гениальному решению – повысить налоги", - написала главный редактор газеты Neatkarīgā Rīta Avīze Анита Даукште.

Man šķiet, ka viņi ir tuvu vēl ģeniālākam risinājumam - palielināt nodokļus. — Anita Daukšte (@AnitaDaukste) 8 июня 2017 г.

"Конечно, так как отменив реформу, можно ликвидировать дыру в бюджете, но дополнительные деньги нужны для здравоохранения. Для этого надо поднять налоги", - написал Лиепниекс.

Protams, jo atceļot reformu var atcelt biedējošo caurumu budžetā, bet naudu jau vajag papildus - veselībai. Tam jāceļ nodokļi. — Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) 8 июня 2017 г.

Напомним, окончательно договориться по вопросам, связанным с налоговой реформой и финансированием здравоохранения, коалиция планирует на будущей неделе.

Как сказал в интервью Латвийскому радио премьер-министр Марис Кучинскис, правящая коалиция отказалась от намерения ввести фиксированную плату за медицинское страхование.

По словам премьера, дискуссии о финансировании медицины близятся к завершению и есть несколько пунктов, по которым достигнуты договоренности. Например, и коалиция, и оппозиция согласны с тем, что получение услуг здравоохранения нужно связать с уплатой налогов. В коалиции отклонена модель, которая предусматривала взимание фиксированной суммы в размере 20 евро с каждого жителя.

Как указал Кучинскис, для тех жителей, кто не платит социальный налог, фиксированный платеж будет введен, а те, кто платит налог, получат страховой полис, который позволит своевременно получать консультации специалистов и реабилитационные услуги.

Премьер отметил, что по-прежнему обсуждаются две возможные модели финансирования здравоохранения, и одна из них предусматривает повышение налога на добавленную стоимость на 1%.