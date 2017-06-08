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Сегодня, 8 июня отмечает День рождения лидер "Согласия", мэр Риги Нил Ушаков. Мэр столицы, который руководит городом уже два четырехлетних срока, сегодня отмечает 41-летие. На выборах 3 июня руководимая им партия "Согласие" в тандеме с политической силой "Честь служить Риге" Андриса Америкса, одержала победу, набрав 50,85%.

В своем аккаунте социальной сети Facebook Ушаков опубликовал крендель подаренный коллегами. Праздничное угощение изготовлено в виде двух букв Н и У.

Напомним, в прошлом году на День рождения Ушакову подарили необычный подарок – автомобиль ВАЗ-2103 1976 года выпуска, в тот же год на свет появился и градоначальник.

"Подарок от друзей – ВАЗ 2103, 1976-й год. Кто-нибудь может посоветовать хороший сервис?", - написал Ушаков.

Пост мэра Риги Нил Ушаков занимает с 1 июля 2009 года.