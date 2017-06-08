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В Белоруссии практически не существует независимой музыкальной сцены, что отчасти обусловлено политикой государства. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказали музыканты из белорусской группы Super Besse, выступившие в Риге на фестивале электронной музыки UNDER.

"В белорусской музыке происходит очень слабое музыкальное развитие. В европейских странах чисто в экономическом плане есть возможность работать в этом направлении. В России, Белоруссии все происходит более хаотично. В Минске люди очень мало ходят на концерты, все привыкли ходить на представителей российского музыкального шоу-бизнеса категории "поп", каких-то провластных исполнителей, которых крутят на государственных каналах. Хотя, в принципе, у нас других и нет. С приходом интернета все стало полегче, но все равно. Количество площадок не такое, какое хотелось бы", - сказал лидер группы Максим Кульша.

Осенью на рижском лейбле I Love You Records выйдет второй альбом группы Super Besse "La Nuit". Фестиваль электронной музыки UNDER прошел на территории креативного квартала VEF с 26 по 28 мая.