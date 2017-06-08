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Лучший футболист мира, прилетевший в среду, 7 июня в Ригу на игру со сборной Латвии в составе национальной команды Португалии, сегодня перед отправкой на тренировку на стадион "Сконто" уважил поклонников, карауливших у гостиницы, оставив свой автограф, сообщает корреспондент Mixnews.lv.

"Роналду вышел из отеля, расписался на кепках, мячах и даже телефонах мальчишек и сел в автобус. Ребята визжали от счастья, а после того, как получили заветный "трофей", рванули на стадион "Сконто", где состоится тренировка португальцев", - сообщил журналист, которому удалось запечатлеть сам момент дачи автографа одного из богатейших спортсменов мира.

Накануне фотокорреспонденту Mixnews.lv Марису Моркансу удалось снять выход сборной Португалии из автобуса у гостиницы Radisson Blu Ridzene Hotel, которую сняли на два дня специально для приема футболистов.

Как сообщал портал Mixnews, для команды в гостинице Radisson Blu Ridzene Hotel на ближайшие два дня зарезервированы все номера. Пресс-секретарь португальской команды Онофре Кошта сообщил, что у игроков нет особых запросов по заселению в гостиницу. На вопрос о том, возможно ли встретить Роналду на улицах Риги, он ответил, что футболисты обычно не устраивают себе экскурсий по городу.

В пятницу, 9 июня, сборные Латвии и Португалии выйдут на поле рижского стадиона "Сконто"и проведут календарный матч отборочного цикла Чемпионата мира-2018.