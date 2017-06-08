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В четверг вечером сборная Португалии провела первую тренировку на стадионе Skonto, где в пятницу, 9 июня состоится квалификационная игра Кубка мира FIFA между командами Латвии и Португалии.

На тренировку действующих чемпионов Европы пустили журналистов. Правда, как рассказал корреспондент Mixnews.lv, спустя 15 минут их попросили удалиться.

Главный тренер Фернанду Сантош

"В начале тренировки над стадионом светило солнце, но при этом крапал дождь. Игроки сборной Португалии вышли на поле в хорошем настроение, смеялись и кричали. Они сразу ушли в противоположный от журналистов край поля, где начали разминаться. Спустя 15 минут журналистов попросили покинуть стадион", - рассказал корреспондент.

Матч между сборными Латвии и Португалии пройдет на стадионе Skonto завтра, 9 июня, начало - в 21:45. После пяти проведенных в рамках отборочного турнира матчей Латвия имеет три очка и занимает в своей группе предпоследнее пятое место. Португалия - на второй позиции.

Команда Португалии, в том числе звезда мирового футболу Криштиану Роналду, прибыли в Ригу вчера, 7 июня.

Напомним, сегодня перед отправкой на тренировку на стадион Skonto Роналду раздал автографы поклонникам.