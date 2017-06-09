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Капризничают и "гнут пальцы", в основном, представители российской попсы, а западные исполнители и артисты мирового класса не такие заносчивые. Все их требования при организации концертов указаны в разумном райдере, и если его исполнять, никаких проблем не будет, рассказал в программе “Личное утро” на радио Baltkom директор Балтийского концертного агентства, продюсер Владимир Икусов.

Он вспомнил, что при организации концерта Монсеррат Кабалье был шокирован одним фактом.

“Она, как вы знаете, женщина крупная, плюс имеет сопутствующие этому болезни, поэтому у нее в райдере было написано, что везде должен быть лифт – из гримерки на сцену, с улицы и так далее. Но мы организовывали ее концерт не только в Риге, но и в Таллине. А в Таллине, в бывшем помещении филармонии, зал располагался на втором этаже и лифта не было. И надо шагать пешком по лестнице.

Мы предупредили продюсеров Монсеррат. Нам дали добро, ответили – ничего страшного. И, как сейчас помню, мы подъехали к залу, подошли к этой лестнице... Монсеррат постояла немножко, посмотрела, а потом взяла и пошла наверх без всяких лишних слов. И это было очень трогательно”, - рассказал Владимир Икусов.

Монсеррат Кабалье по приглашению Икусова была в Латвии дважды – в 1996 году и 2008-м.

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