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Западные исполнители с мировым именем, как правило, просты в общении и не строят из себя “звезд”, в отличие от российской попсы, рассказал в программе “Личное утро” на радио Baltkom директор Балтийского концертного агентства, продюсер Владимир Икусов.

Он рассказал, что в 1992 году принимал участие в организации телевизионного Новогоднего бала во Дворце спорта вместе с Латвийским телевидением. Позже 4-часовая трансляция в прямую эфире вошла в Книгу рекордов Гиннеса как самая длинная новогодняя трансляция. Было приглашено много разных артистов.

“И вот я помню, что из России приехала Маша Распутина, а из западных звезд у нас был Рик Уэйкман (YES – ред.) Когда все закончилось, к гостинице “Латвия” подъехали машины, чтобы гостей отвезти в аэропорт. Маше Распутиной были заказаны “жигули”, а Рику Уэйкману – что-то покруче. Маша по этому поводу устроила небольшую истерику. Рик Уэйкман посмотрел на это и сказал: “Пусть она едет на моей”, сел в “жигули” и совершено спокойно уехал”, - рассказал продюсер.

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