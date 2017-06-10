10 июня 2016 года министр здравоохранения Гунтис Белевичc подал премьер-министру Марису Кучинскису заявление об уходе с должности. На вопрос, уйдет ли Белевичc также из Сейма, Кучинскис ответил, что этот вопрос надо задавать самому Белевичсу. «Но, на мой взгляд, его политическая карьера на этом закончилась», — сказал премьер. Сам Белевичс на пресс-конференции сказал: «Временами я бываю доверчив и наивен, наступаю на грабли. Сложившаяся ситуация стала для меня горьким уроком, который повлияет на всю мою жизнь».

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за проникновение на военную базу «Адажи» во время международных учений НАТОбыли задержаны два российских гражданина - Андрей Попко и Александр Куркин. Активисты партии «Другая Россия» перелезли через забор и подняли флаг цветов георгиевской ленты.



10 июля 2014 года президент Андрис Берзиньш прибыл с визитом в Душанбе, где встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.



10 июня 2013 года Банк Латвии выпустил в обращение однолатовую монету с изображением латышского народного инструмента кокле, предпоследнюю в серии латовых монет с особым дизайном.

10 июня 2012 года пресс-секретарь президента Андриса Берзиньша сообщила, что президент не планирует отмечать первую годовщину на этом посту публичными мероприятиями и, скорее всего, проведет этот день в своём сельском доме.

10 июня 2011 года истек срок сбора подписей за проведение референдума о полном переводе школ на латышский язык. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, для организации референдума не хватило около 30 000 подписей.



10 июня 2010 года Дирекция безопасности дорожного движения начала новую социальную рекламную кампанию, которая направлена на то, чтобы водители не садились за руль пьяными. Кампания получила название «Проспись», в рамках кампании в центре Риги была установлена огромная кровать.



10 июня 2009 года газета Diena сообщила, что впервые в истории современного искусства Латвии на аукционе Sotheby's были проданы картины латвийских художников Лиги Пурмале и Ритумса Иванова — каждая за 10 тысяч фунтов стерлингов (примерно 8 тысяч латов).

10 июня 2008 года премьер Ивар Годманис заявил, что склонен поддержать замысел министра обороны Винетса Велдре создать конный почетный караул. Премьер сообщил, что обсуждал эту идею с Велдре, который привел три аргумента в ее пользу. Сам Годманис тоже считал, что создание такого почетного караула укрепило бы «репрезентативную функцию» и во время визитов должностных лиц иностранных государств, и во время государственных праздников.



В тот же день портал kultura.lv сообщил, что бывший президент Латвии, известная исследовательница латышского фольклора Вайра Вике-Фрейберга записала альбом «Песни Вайры», куда вошли народные песни из её собственного собрания. Аранжировки песен написал Валдис Муктупавелс, а в их записи участвовали не только профессиональные музыканты, но и сама экс-президент и близкие ей люди — супруг Имантc и сын Карлис, ее бывший пресс-секретарь Айва Розенберга и др.

В тот же день партия «Новое время» распространила заявление, в котором призывала всех, кого заботит судьба Латвии, объединиться в общество «За права народа». В воззвании подчеркивалось , что «только сплотившись, все люди и организации доброй воли, независимо от политической принадлежности и убеждений, могут спасти страну».



10 июня 2007 года президент Вайра Вике-Фрейберга начала официальный визит в Бразилию. Это был первый государственный визит главы латвийского государства в какую-либо из стран Латинской Америки. Президент посетила город Нова Одесса, в штате Сан-Паулу, где проживает много латышей.

10 июня 2006 года в Риге около 19.00 недалеко от своего места жительства на ул.Бривибас нападению подвергся чернокожий гражданин Руанды, член организации AfroLat - напавшие на него двое молодых людей выкрикивали оскорбления и расистские лозунги, ударили его бутылкой по голове и повалили на землю. Затем они попытались убежать, но пострадавший и случайный прохожий помогли полицейским задержать нападавших. Первоначально дело было возбуждено о хулиганстве, затем обвинение переквалифицировали в расистское нападение и передали Полиции безопасности.



В тот же день Латвия установила дипломатические отношения с Косово.

10 июня 2005 года в Сауриеши состоялось торжественное открытие завода железобетонных элементов.

10 июня 2004 года Сейм концептуально поддержал поправки к закону о социальной помощи участникам ликвидации последствий и пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС, предусматривающие увеличение размера пособий на 5 латов.

10 июня 2003 года премьер Эйнарc Репше освободил Рудолфcа Калниньша от исполнения обязанностей начальника Бюро по борьбе с коррупцией и назначил на его место руководителя отдела по предотвращению конфликтов интересов государственных должностных лиц Алвиса Вилкса.

В тот же день в Бренгульской волости Валмиерского района поваленным сильным ветром деревом убило женщину.

10 июня 2002 года начался первый государственный визит в Латвию президента Китая Цзяна Цзэминя. Он прибыл в Латвию в сопровождении супруги и делегации в составе более 150 человек. Президент Китая положительно отметил достигнутое Латвией за последние годы - большое экономическое развитие, а также то, что «у людей хороший уровень жизни».

В тот же день АО «Пивоваренная компания Aldaris» выпустила первую партию пива «Балтика».

10 июня 2000 года ночью около 1.45 в Риге произошел взрыв на железнодорожном полотне между станциями Земитаны и Браса. Взрыв произошел в районе улицы Дунтес. В результате взрыва был поврежден один рельс.

В тот же день в доме Рижского латышского общества состоялась научная конференция «Латышский легион в истории Латвии». На конференции были прочитаны доклады о прошлом латышского легиона Waffen SS, о геноциде в отношении латышского народа во время оккупации Латвии и о «духовно-этническом значении борьбы латышских легионеров».

10 июня 1999 года в президенты Латвии была выдвинута директор Института Латвии Вайра Вике-Фрейберга. Было распространено письмо десяти представителей интеллигенции с призывом поддержать её кандидатуру.

В тот же день на чердаке одного из зданий 1-й Рижской больницы разгорелся пожар. Было эвакуировано 60 человек, выгорело 10 квадратных метров.

В тот же день депутаты Сейма единогласно приняли специальный закон о предоставлении гражданства за особые заслуги перед Латвией танцовщику Андрису Лиепе.

В тот же день латвийская экспедиция, в составе которой были и два инвалида, выехала для восхождения на Монблан - самую высокую вершину Европы.

10 июня 1998 года Дума ордена Трех Звезд приняла решение наградить президента Исландской Республики Олафура Рагнара Гримссона орденом Трех Звезд 1-й степени. Исландия была первым государством в мире, признавшим 22 августа 1991 года независимость Латвии.

10 июня 1996 года в Риге на 43-м дециметровом канале начала работу телекомпания ТV Riga.

10 июня 1993 года в Риге открылся первый съезд евреев Латвии.

10 июня 1992 года Верховный Совет ЛР принял закон о Рижском самоуправлении. Было установлено, что его высшая институция — Рижская дума, которая состоит из 60 думцев.

10 июня 1959 года прибывший в Ригу первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв, вместе с руководителями ГДР, посетил завод ВЭФ. После осмотра гостями цехов во дворе завода состоялся митинг.

10 июня 1956 года в Риге был отмечен 31 градус жары.

10 июня 1954 года приказом министерства автотранспорта Рижский завод автобусных кузовов был реорганизован в Рижский опытный автобусный завод, но уже 30 сентября 1954 года снова переименован и получил окончательное имя: Рижская Автобусная Фабрика (Rīgas Autobusu Fabrika, RAF).

10 июня 1942 года в Риге прошла конференция инспекторов народных школ, на которой с речью выступил генеральный директор образования и культуры профессор М. Приманис, заявивший, что, теперь, благодаря славной армии Великой Германии, которая освободила нашу землю и народ от ярма большевизма, может начаться учёба, сообщила газета "Тевия". Была изменена школьная система, введено семилетнее обучение, изучение немецкого языка вводилось в городских школах со 2-го класса, а в сельских - с 3-го.



10 июня 1940 года агентство ЛТА передавало из Москвы: «Военный министр генерал Беркис с сопровождающими — полковником Целминьшем, полковником-лейтенантом Осисом и латвийским военным представителем в Москве полковником-лейтенантом Залитисом в пятницу и субботу посетил Калининское производственное предприятие номер 8, оружейный музей в Кремле, спортивный стадион «Динамо» и ознакомился с московской подземной железной дорогой. Без него гости из Латвии совершили экскурсию на пароходе по каналу Москва-Волга до города Комсомольск, осмотрев пристани Химкинского водохранилища. Военный министр и его спутники посетили совхоз «Лесные поляны» и «Память Ильича», где знакомились с хозяйственной организацией и трудом».



В тот же день в Елгаве министр земледелия Янис Бирзниекс и полномочный представитель СССР Владимир Деревянский открыли советскую сельскохозяйственную выставку.



10 июня 1937 года в 9.30 на аэродроме Спилве было открыто воздушное сообщение между Ригой и Лиепаей. Билет стоил 12 латов, детям до пяти лет, без места — 3 лата. Самолет государственного воздушного сообщения пилотировал летчик Алкснис. В 10.40 самолет прилетел в Лиепаю, а вечером вылетел обратно.

10 июня 1936 года президиум Ремесленной палаты на своём заседании переименовал дом Малой гильдии в Риге в Дом ремёсел (Amatu nams).

10 июня 1925 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «Переговоры латвийского посланника в Лондоне Фр. Весмана с английским правительством по поводу урегулирования латвийского долга, возникшего в связи с английскими военными поставками во время латвийской освободительной войны, проходят успешно. Англия согласилась зачеркнуть все суммы, которые включены по ошибке в счет Латвии. Таким образом, долг уменьшается на несколько сот тысяч фунтов стерлингов».

10 июня 1919 года делегация Латвии на Парижской мирной конференции представила меморандум, в котором обосновала свои территориальные претензии на станцию Мажейки Ковенской губернии с отрезком железной дороги до границы Курземе, на Пыталово Псковской губернии, на железнодорожную линию между Апе и Валкой и на остров Роню в Рижском заливе. Из всего этого Латвия получила только Пыталово (Абрене), по договору с Советской Россией, но и сейчас все эти территории находятся за пределами ЛР.

10 июня 1915 года депутат российской Государственной Думы Янис Голдманис со станции Икшкиле отправил главнокомандующему вооруженными силами Российской Империи великому князю Николаю Николаевичу прошение о создании в составе армии отдельного латышского соединения.

10 июня 1795 года на Видземе обрушился первый смерч, отмеченный в истории Латвии. Шириной 2 километра и 10 километров длиной.

Фото - president.lv, mixnews.lv, diena.lv, bank.lv, kultura.lv, журнал "Атпута" и Латвийский государственный архив кинофотофонодокументов.