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Сенсационная победа теннисистки Алены Остапенко в полуфинале "Ролан Гарроса" стала поводом для гордости для всех латвийцев. Радио Baltkom связалось с известными в Латвии любителями и игроками в теннис, чтобы узнать их впечатления об игре лучшей спортсменки страны.

Президент Банка Латвии Илмар Римшевич:

"Думаю, Алена должна быть примером для всех, кто не верит в свои силы. Она будущий символ Латвии и является доказательством того, что домашняя работа, которая сделана хорошо, дает свои плоды. Я счастлив, что у нас есть такие люди, женщины, которые в трудный момент дают нам дополнительные эмоции и не дают терять веру с своих силах. Я видел ее пару раз на кортах. Тогда говорили, что она хорошая девушка, но были разговоры о том, что характер может подвести. Но я люблю, когда эти спекуляции не оправдываются: человек просто идет вперед, не слушает всяких умников и творит чудес."

Экс-премьер Латвии Ивар Годманис:

"Это величайшее событие в истории латвийского тенниса. Особенно с учетом того, в каких условиях она тренировалась, с чего начинала: это были маленькие площадки, без удобств. Вот какая сила воли и талант. Мы считаем это событие из ряда вон выходящие. Она пример того, чего можно достичь своим упорством и целенаправленностью. Хочу пожелать ей долгой и успешной карьеры."

Продюсер и супруг Лаймы Вайкуле Андрей Латковский:

"Она золотая девочка! Просто красавица! Она улучшила нам настроение. Пару раз она играла на соседнем корте, тогда я обратил на нее внимание, она работала над подачей. Помню ее, когда ей было лет 5 или 7: она была самой маленькой в группе, маленький рыжик. И все у нее получалось, мы все ее обожали! И она оправдала наши надежды. Может, у нее нет выдающихся физических данных, но у нее есть трудолюбие и удача. Мы просто очень рады и горды."

Вице-мэр Риги Андрис Америкс:

"Алена в 20 лет стала звездой нашего тенниса. Она будет соперничать с нашим известным боксером Майрисом Бриедисом - у нас будет боксер Бриедис и теннисистка Остапенко. Желаю ей удачи и победы!"

Глава компании Itera Latvija Юрис Савицкис:

"Благодаря Алене мы вошли в мировую историю, она молодец. Пожелаюй ей сильных ударов с лева и с права."

Тренер, основатель тенниса на инвалидных колясках в Латвии Тереза Стенцлава:

"Я считаю, что это было шикарное выступление Алены, и я думаю, что вчера у всех теннисистов Латвии и у всех, кто болел за Алену был большой-большой праздник. Такой выигрыш дается не каждый день. Я тоже очень рада, Алена - молодец. Я думаю, что финал будет очень интересным и интенсивным, и я думаю, что для Алены будет главным - психологически выдержать. Потому что дойти до финала в таком турнире, это и физическая нагрузка, но и психологически большое давление. Так что если Алена выдержит это давление, то думаю, все у нее будет хорошо, а с такой игрой, как она нам показала вчера, так просто - супер."

Напомним, вчера Остапенко вышла в финал Открытого чемпионата Франции по теннису, обыграв в полуфинале швейцарку Тимею Бачински. Завтра в финале турнира Остапенко сыграет с румынкой Симоной Халеп.