11 июня 2015 года прокуратура передала Вентспилсскому суду уголовное дело, по которому в качестве обвиняемых проходят трое мужчин, жестоко избивших в мае 2014 года моряка НАТО из Голландии. Как заявила прокуратура, обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, без каких-либо причин избили возле одного из ночных клубов Вентспилса голландского моряка. Военнослужащий в бессознательном состоянии был доставлен в больницу. Мужчины обвинялись по двум статьям Уголовного закона - умышленное нанесение тяжелых телесных увечий и хулиганство.

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в рижском Верманском парке была торжественно открыта первая онлайн-трансляция заседания правительства. Заседание транслировалось из Кабинета министров на большой экран, установленный возле фонтана. С этого дня заседания правительства начали транслироваться в интернете.

В тот же день министры Национального объединения заблокировали решение правительства по концепции создания единого общественного электронного СМИ.

В ту же ночь, около 2 часов, в Риге в Даугаву с Каменного моста прыгнул мужчина, после чего пропал. Спасателям не удавалось найти тело ни ночью, ни на следующий день. Потом тело обнаружили и выяснилось, что это был 20-летний хоккеист Кристианс Пелшс, который играл в США и накануне приехал домой из Эдмонтона.



11 июня 2012 года президент Андрис Берзиньш в Рижском замке встретился с представителями Общества ветеранов 130-го Латышского стрелкового корпуса и латышских партизанских бригад

11 июня 2010 года температура воздуха в Риге превысила +28 градусов, сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. В шесть часов вечера термометры в столице показывали +28,4 градуса.

В тот же день прибывшие в Ригу чешские специалисты обнаружили причину неприятного запаха в новом низкопольном трамвае, предположив, что виновата отопительная система салона, которая была включена для проверки ее работы. Как сообщил пресс-секретарь предприятия "Ригас сатиксме" Виктор Закис, никаких дефектов во время осмотра трамвая специалисты не обнаружили. "Очевидно, до конца не просохли какие-то масла или клей, которые во время работы системы начинают испаряться", сказал Закис.

11 июня 2009 года в передаче Латвийского телевидения "Что происходит в Латвии?" министр финансов Латвии Эйнарc Репше признался, что не может себе простить, что ещё несколько месяцев назад, когда началась подготовка поправок к бюджету 2009 года, он категорически не настоял на сокращении расходов на полмиллиарда латов.

В тот же день парламентарии единогласно приняли поправки к Регламенту деятельности Сейма, предусматривающие сокращение размера полагающихся им пособий и компенсаций. Этот законопроект был признан срочным и рассмотрен сразу в двух чтениях. Кроме того, в Регламент деятельности Cейма было внесено небольшое уточнение. Раньше он предусматривал, что в случае шума или беспорядков в зале заседаний, если председательствующему не удаётся навести порядок, он может покинуть своё место, тем самым прервав заседание на полчаса. Если перерыв не поможет, он закрывает заседание. Лидеры фракций попросили дополнить эту статью указанием, что председательствующий может также призвать депутатов к порядку «неоднократным постукиванием молотком».

В тот же день командующий НВС Юрий Маклаков сообщил, что для экономии бюджета Национальные вооруженные силы откажутся от нехарактерных для них функций, возможно - от почетного караула у памятника Свободы.

11 июня 2008 года президент Банка Латвии Илмарc Римшевичc сказал в интервью передаче Латвийского телевидения «С добрым утром, Латвия!», что экономическая ситуация в Латвии позволяет надеяться, что 2013 год будет реальным сроком введения евро.

В тот же день рижское управление Продовольственно-ветеринарной службы оштрафовало компанию Maxima Latvija на 1000 латов за нарушение гигиенических и ветеринарных норм в супермаркете Maxima на ул.А.Деглава в Риге.

В тот же день рамках мероприятий в честь 90-летнего юбилея Латвийской Республики в Москве, в выставочном зале музея под открытым небом «Коломенское», открылась выставка латышских народных костюмов. Посетителям был представлен 31 костюм из собрания центра национальных костюмов «Сена клетс».

11 июня 2007 года Латгальский окружной суд вынес суровые наказания по уголовному делу о заказном убийстве балвского предпринимателя Албертcа Бриедиса, в котором обвинялась его жена Елена Климович. Суд приговорил Климович к восьми годам тюремного заключения с конфискацией имущества и последующим надзором полиции на год. Ей также было запрещено заниматься предпринимательской деятельностью в течение двух лет после отбывания наказания. Климович была взята под стражу в зале суда.

11 июня 2005 года состоялся внеочередной съезд союза «Латвийский путь», участники которого преобразовали эту организацию в партию.

В тот же день в Лиелупе в Доме науки депутаты Сейма Марис Гулбис и Инара Островска учредили партию «Новые демократы».



В тот же день в 51-м почтовом отделении Риги состоялось специальное гашение первой самоклеящейся почтовой марки Латвии. На ней изображен большой дуб в Кайве. Для наклеивания это марки, которая была изготовлена на основе новой технологии, ее наклеиваемую сторону не надо увлажнять.

11 июня 2003 года военнослужащие Национальных вооруженных сил Латвии, участвовавшие в международной миротворческой операции в составе американского контингента в регионе Персидского залива, после прохождения предварительных учений в Кувейте отправились на место постоянной дислокации вблизи иракского города Киркук.

11 июня 2004 года президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга была удостоена награды Канадского объединения психологов за вклад в психологию феминизма.



В тот же день в пятиэтажном здании на ул.Вальню в Старой Риге рухнули межэтажные перекрытия, в подвале под завалами оказались несколько человек, двоих удалось спасти.

В тот же день в доме Рижского латышского общества открылась 59-я конференция латвийской интеллигенции «Латвия в Европе — что нас ждет?».

11 июня 2002 года президент Китайской Народной Республики Цзян Цзэминь посетил Домский собор в Риге и, послушав игру органистки Ларисы Булавы, попросил разрешения сыграть на знаменитом органе собора. Руководство музея разрешило высокому гостю это сделать. Минут пять Цзэминь исполнял китайскую песню, а сопровождающая делегация подпевала ему.

В тот же день Сенат Верховного суда оставил в силе решение Рижского окружного суда, согласно которому бывший командир Национальных вооруженных сил Юрис Эйхманис был условно приговорен к двум годам лишения свободы за превышение служебных полномочий.

11 июня 2001 года в Рижском пассажирском порту на двух купленных за 120 тысяч латов у норвежского ВМФ 25-летних кораблях, названных Linga и Lode, были подняты флаги Морских сил Латвии. Присутствовавший на торжественной церемонии министр обороны Гиртс Валдис Кристовскис с удовлетворением отметил, что военная мощь латвийской армии непрерывно растет.

11 июня 2000 года генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Калининграднефь» Юрий Каджоян сообщил, что российская нефтяная компания планирует в 2002 году получить первую нефть на месторождении D-6 на шельфе Балтийского моря.

11 июня 1999 года начальник службы обеспечения Земессардзе Айнарс Башкис сообщил, что ополченцы получили новый вид оружия - американские автоматы М 14. Оружие подарено правительством США. Вооруженные силы США широко использовали это оружие во время войны во Вьетнаме.

11 июня 1998 года открылся первый Рижский фестиваль оперной музыки.

11 июня 1996 года был подписан приказ командира Национальных вооруженных сил и министра обороны об освобождении от должности командира Пограничных сил Леонида Ласманиса в связи с хищением автоматов в 6-м Лиепайском пограничном батальоне.



11 июня 1959 года прибывший в Ригу первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв, вместе с руководителями ГДР, посетил колхоз «Сарканайс Октобрис» в Цесисском районе (на фото). А также выступил в Риге, в Межапарке, на митинге советско-германской дружбы. Где, в частности, сказал: «На базе новой техники, на основе непрерывного технического прогресса при активном участии ученых, инженеров, рационализаторов, изобретателей, всех рабочих, колхозников наша страна сможет превзойти и превзойдёт уровень развести экономики Соединенных Штатов Америки. Это наша грядущая победа не за горами, в наших силах всемерно её приблизить!».

11 июня 1953 года министр внутренних дел СССР Лаврентий Берия издал приказ N 00355 , отмечавший, что подготовка кадров органов МВД Латвийской ССР проводится с грубым нарушением ленинско-сталинской национальной политики. В частности, не организована подготовка оперативных работников латышской национальности.



11 июня 1938 года в городе Лудза произошел крупнейший пожар за всю историю Латвии. Сгорело 6 кварталов - 371 дом, из них 194 - жилых, 119 магазинов, 126 хозпостроек, 1 500 человек осталось без крова. Сгорел латгальский музей, католическая церковь, штабы полиции и айзасаргов, две гарнизонные казармы, база Красного Креста. Общий ущерб составил около трех миллионов латов.

11 июня 1936 года был принят закон о строительстве площади Победы в Риге. Он предусматривал обустройство места для парадов и возведение эстрады для песенных праздников.

В тот же день газета «Земгалес балсс» сообщила: «Немецкая молодежь Елгавы не поёт гимн Латвии». Описывался случай, произошедший несколько дней назад на торжественном выпускном акте в елгавской основной школе. «Когда все вместе пели государственный гимн, часть немецких юношей молчала. Кроме того, многие граждане из публики заметили, что юные немцы не только молчат, но смеются и презрительно относятся к государственному гимну», писала газета. Было проведено расследование, установившее, что многие молодые немцы в разных местах презрительно отзывались о Латвии, используя непристойные слова.

11 июня 1925 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «Согласно данным городского отдела здравоохранения у городских врачей в течение апреля сего года лечились от венерических болезней 59 мужчин и 55 женщин; продолжают лечиться в предыдущие месяцы зарегистрированные 93 мужчины и 119 женщин. Самовольно прекратили лечение 9 мужчин и 4 женщины».

11 июня 1921 года ночью в Рижской центральной тюрьме по приговору военно-полевого суда были расстреляны девять латвийских коммунистов. Это были Августс Берце-Арайс, член ЦК ЛКП(б), Янис Шилфс-Яунземс, член ЦК ЛКП(б), Петерис Алкснис, член ЦК ЛКП(б), Виллис Лидумс, Жанис Легздыньш, Фрицис Бергманис, Отто Эглитис, Эдуардс Куммерманис, Готфридс Миеркалнс. Позже их бюсты были установлены на площади Коммунаров (Эспланаде) в Риге.

11 июня 1906 года была освящена Новая Гертрудинская церковь в Риге.

11 июня 1584 года польский король Стефан Баторий дал права города Валке, входившей тогда в Задвинское герцогство - часть территории средневековой Ливонии, в ходе Ливонской войны присоединённая к Великому княжеству Литовскому, а после ставшая частью Речи Посполитой.

Фото - president.lv,Госканцелярия, газета "Час", журнал "Атпута".