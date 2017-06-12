12 июня 2015 года Полиция безопасности провела обыск у сторонника российской политики поддержки соотечественников Эйнарса Граудиньша. Обыск по месту жительства Граудиньша был проведен в рамках ранее возбужденного уголовного процесса, на основании статьи Уголовного закона о разжигании национальной, этнической и расовой ненависти.

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в Рижском аэропорту совершил посадку самый большой в мире самолет «Ан-225 Мрия», который доставил латвийский военный груз Центрально-Африканскую республику, За посадкой самолета наблюдали около 200 человек. Масса разработанного в 1980-е годы советским конструкторским бюро им. Антонова самолета — 250 тонн, максимальная грузоподъемность — 640 тонн, размах крыла — 88 метров. Имеется в единственном экземпляре.

В тот же день для посетителей было открыто новое здание Латвийской национальной библиотеки. В первый же день в лифте застряли более 20 человек. Вызов в библиотеку Государственной пожарно-спасательной службы поступил в 13.17. Спасателям сообщили, что некоторым из застрявших в лифте людей стало плохо. Инженеры ЛНБ пытались спустить лифт вниз в аварийном режиме, но им это не удалось. Прибывшие на место происшествия спасатели первым делом обеспечили подачу кислорода в лифт, для чего пришлось выбить стекло. По данным Государственной пожарно-спасательной службы, из лифта было освобождено 22 человека. Один из них недавно перенес операцию, и у него начались проблемы со здоровьем. Из лифта его вынесли в лежачем положении. На место происшествия прибыл министр внутренних дел Рихард Козловскис, который выразил спасателям благодарность за оперативную реакцию.



В тот же день президент Андрис Берзиньш прибыл с визитом в Монголию. В тот же день министр иностранных дел Латвии Эдгарc Ринкевичc сообщил в социальной сети Twitter, что Монголия в ближайшее время введет безвизовый режим для граждан Латвии.



12 июня 2013 года министр культуры Жанета Яунземе-Гренде (на фото слева)посетила прием в посольстве РФ в честь Дня России, за что позже подверглась осуждению со стороны членов своей партии "Все — Латвии!". Это событие вызвало бурную партийную дискуссию и широкий общественный резонанс.

12 июня 2012 года министерство финансов в докладе правительству сообщило, что для перевоза 3 817 858 книг в новое здание Латвийской Национальной библиотеки потребуется 637 грузовиков и 176 рабочих, и на это уйдет восемь месяцев. Ещё 66 грузовиков нужны для перевозки 198 тонн документации и архива библиотеки. Общие затраты на переезд могут составить 766 168 латов, в том числе 94 698 латов на зарплаты, 74 705 латов на товары и материалы, 596 765 латов на аренду транспорта, дезинфекцию и другие услуги.



12 июня 2010 года было учреждено партийное объединение "За достойную Латвию" с участием Народной партии, ЛПП/ЛЦ и ряда региональных партий. Председателем его правления стал экс-президент Латвии Гунтис Улманис.



В тот же день в Юрмальской резиденции посольства Российской Федерации в Латвии состоялся торжественный приём, во время которого посол РФ в Латвии Александр Вешняков вручил митрополиту Рижскому и всея Латвии Александру Орден Дружбы «за заслуги в сохранении Латвийской Православной Церкви, укреплении дружбы и сотрудничества между российским и латвийским народами».

12 июня 2009 года Сейм принял в окончательном чтении поправки к закону "Об акцизном налоге", предусматривавшие увеличение акцизного налога на пиво и крепкий алкоголь.

В тот же день депутаты Сейма проголосовали за поправки к закону о строительстве, которые предусматривали ликвидацию Государственной строительной инспекции.

В тот же день лидер "Гражданского союза" Гирт Валдис Кристовскис заявил, что назначение Айнара Шлесерса мэром Риги было бы плевком в лицо людей всех национальностей в Латвии и ее столице и унижением для страны.

12 июня 2008 года Сейм в первом чтении поддержал поправки к Кодексу административных нарушений, уточняющие установление ответственности за нарушения в использовании государственного языка. Поправками была установлена ответственность за такие нарушения как использование иностранных языков в текстах штампов, печатей и бланков.

В тот же день Cейм единогласно принял документ об учреждении Лиепайского университета.



12 июня 2007 года Банк Латвии выпустил в обращение новую монету достоинством в 1 лат с изображением сакты - старинного мужского украшения балтов, служившего застежкой для верхней одежды.

В тот же день секретариат министра по делам электронного управления на средства, выделенные на проведение семинара для представителей самоуправлений, организовал празднование дня рождения министра.

12 июня 2006 года председатель комитета Рижской думы по охране окружающей среде Дайнис Иванс, получив концепцию городских насаждений, выразил надежду, что через несколько лет в рижских парках будет расти мята и другие экологические растения, которые смогут использовать горожане.

12 июня 2005 года председатель правления предприятия АО "Цесу алус" Эва Сиетиньсоне сообщила, что проводит исследование британского рынка и ознакомление клиентов с продукцией, чтобы начать экспорт пива в эту страну,

12 июня 2004 года в Латвии прошли первые выборы в Европарламент. К выборам впервые был создан единый регистр избирателей.

В тот же вечеро на ул.Адрейоста 8 в Зиемельском районе Риги на территории фирмы Rigas elevators упал и загорелся летательный аппарат Airoprakt A-22, погибли два человека. Самолетом управлял пилот Янис Витиньш - известнейший в Латвии профессиональный аэрофотограф.

12 июня 2003 года, согласно распоряжению премьер-министра Эйнара Репше, исполняющим обязанности начальника Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией стал заместитель начальника бюро Алвис Вилкс.

12 июня 2002 года комитет развития города Рижской думы принял решение о временной установке на Эспланаде памятника Барклаю де Толли.

В тот же день вступил в силу новый закон о Государственном контроле.

12 июня 2000 года директор Рижского центра защиты прав детей Янис Гулбис направил заявление Генеральной прокуратуре с просьбой рассмотреть законность съемок эротического сюжета в плавательном бассейне гимназии Наталии Драудзини.

В тот же день в Резекненском районе во время грозы из-за сильных порывов ветра были нарушены электроснабжение, телефонная связь, повалены деревья.

12 июня 1997 года в рижском зоопарке родились два амурских тигренка - Астра и Артс.



12 июня 1996 года газета «Диена» сообщила о первом латыше, завоевавшем кубок Стенли. Этот был Сандис Озолиньш, в составе хоккейной команды «Колорадо Эвеланш».



12 июня 1995 года президент Гунтис Улманис въехал в Рижский замок, на башне Святого Духа был поднят президентский штандарт. Переезд омрачили пикетировавшие вкладчики "Банка Балтия".



12 июня 1992 года из экспозиции Национального художественного музея исчезла картина Александра Гейбеля «Святое семейство », написанная в 40-х годах XIX века. О судьбе картины долгие годы ничего не было известно, пока осенью 2012-го она неожиданно появилась на одной выставке- ярмарке. Специалисты это заметили и обратились в полицию. Картина была возвращена музею в декабре 2012 года.

12 июня 1990 года на заседании Совета Федерации СССР Анатолийс Горбуновс призвал начать официальные переговоры о государственном суверенитете Латвии.



12 июня 1941 года в Ригу для участия в первой конференции писателей Латвийской ССР прибыла делегация советcких писателей, в том числе Александр Фадеев, Василий Лебедев-Кумач, Николай Асеев, Николай Тихонов, Александр Корнейчук, Михаил Зощенко, Сергей Михалков, Янка Купала и другие советские писатели.



12 июня 1940 года в Ригу из Москвы, где он был с официальным визитом, вернулся военный министр генерал Кришьянис Беркис.

12 июня 1937 года Трудовая палата открыла летний лагерь для рабочей молодежи, чтобы они могли провести там неделю своего отдыха. Лагерь был устроен на озере Дзирнэзерс на острове, получившем название остров Улманиса.

12 июня 1933 года началась так называемая масляная война между Латвией и Германией, которая решила бойкотировать латвийское масло. Объясняя это бойкотом немецких товаров в Латвии, организованным еврейскими организациями после прихода в власти Гитлера. Война закончилась 16 июня после обещаний латвийских властей остановить антинемецкие акции.



12 июня 1931 года в Лиепае прошло торжественное празднование 10-й годовщины военного флота Латвии.

12 июня 1925 года рижская газета «Сегодня» сообщила «Дума ордена «Трёх Звёзд» временно прекратила награждение орденами, так как она ещё не получила средств на изготовление орденов. Они обходятся довольно дорого: орден низшей, 5-й степени стоит 54 лата, высшей — около 400 латов. В настоящее время дума собирает сведения о том, какая фирма наиболее дёшево изготовит ордена».



12 июня 1921 года был создан военный флот Латвии. В этот в него был зачислен флагманский корабль «Вирсайтис», после основательной модернизации в механической мастерской Рижского биржевого комитета в Болдерае. Командиром назначен Рихард фон Фитингоф.

12 июня 1852 года в Вецвардской волости в Курземе открылась первая на территории Латвии сельскохозяйственная школа.

Фото - mixnews.lv,bank.lv, itl.rtu.lv, pravoslavie.lv, газеты "Диена", "Час", "Циня", "Латвияc Карейвис", Латвийский государственный архив кинофотофонодокументов.