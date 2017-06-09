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Несмотря на то, что латвийская теннисистка Алена Остапенко никогда не побеждала на крупных турнирах, у нее есть все шансы стать чемпионкой "Ролан Гаррос". Такое мнение в интервью радио Baltkom выразил российский журналист и телеведущий Владимир Познер, являющийся опытным игроком в теннис и заядлым болельщиком, комментируя победу латвийской теннисистки в полуфинале открытого чемпионата Франции.

"Во-первых победа Остапенко довольно неожиданна, так как все-таки она вообще не посеяна. Она никогда в крупных и серьезных турнирах не выигрывала. Это полная неожиданность для всех. Можно ее только поздравить с таким успехом", - сказал Познер.

Тележурналист восхитился силой удара Алены Остапенко.

"У нее удар справа необыкновенной силы, примерно на 5 км в час сильнее, чем у Энди Маррея, который является первой ракеткой мира среди мужчин в одиночном разряде. Его удар справа слабее, чем ее", - сказал журналист.

Познер в интервью радио Baltkom не взялся предсказать исход финального матча, указав, что очень большое значение здесь имеет не только физическая подготовка, на и эмоциональный настрой.

"Она в финале сыграет с очень опытной, очень крепкой Симоной Халеп. Предсказывать исход этой борьбы невозможно. Тем более, что в финалах такого уровня, психологическая подготовка, нервы, имеют колоссальное значение", - подчеркнул тележурналист.

Познер искренне пожелал Остапенко победы.

"Я бы очень хотел, чтобы такая никем не признанная теннисистка победила. Я понимаю, что в Латвии будут этому тоже очень рады, несмотря на то, что у нее все-таки фамилия украинская, а не латышская", - сказал Познер.

Напомним, в четверг, 8 июня Алена Остапенко вышла в финал Открытого чемпионата Франции по теннису, обыграв в полуфинале швейцарку Тимею Бачински. В субботу, 10 июня в финале турнира Остапенко сыграет с Румынкой Симоной Халеп.

Стоит добавить, что ранее только двум латвийским теннисисткам удавалось доходить до четвертьфинала турнира Большого шлема. Лариса Савченко-Нейланд попала в восьмерку сильнейших на Уимблдоне-1994, а Анастасия Севастова играла в четвертьфинале Открытого чемпионата США в прошлом году.

Остапенко стала самой молодой полуфиналисткой «Ролан Гаррос» после Аны Иванович в 2007 году.

Начиная с 2012 года, когда Остапенко впервые попала в рейтинг WTA, она движется вперёд семимильными шагами, минуя не десятки, как чаще всего бывает, а сразу сотни: 2012 — 892 место, 2013 — 672, 2014 — 306, 2015 — 79, 2016 — 44.

Она выиграла целых два турнира WTA в парном разряде и юниорский турнир Большого шлема в одиночном (Уимблдон в 2014). На её боевом счету финал турнира в Дохе, две победы над теннисистками из топ-10 и пять — из топ-20. В юниорском рейтинге Остапенко занимала в своё время вторую строчку.

Сразу после выигрыша на Уимблдонском турнире титула чемпионки, Остапенко дала интервью радио Baltkom.