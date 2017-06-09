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Сборная Латвии по футболу в рамках отборочного цикла Чемпионата мира-2018 уступила команде Португалии. Матч, прошедший на стадионе Skonto в Риге, закончился со счетом 0:3 в пользу действующих чемпионов Европы, передает корреспондент Mixnews.

Криштиану Роналду открыл счет на 41-й минуте матча. На 63-й минуте нападающий мадридского "Реала" оформил дубль, а на 67-й минуте матча Андре Сильва утроил перевес в пользу португальцев.

Матч проходил при практически полностью заполненных трибунах, один из секторов стадиона был отведен болельщикам из Португалии, которые активно поддерживали свою команду.

В VIP-ложе стадиона Skonto за матчем наблюдал ряд известных спортивных функционеров и других должностных лиц, среди них предприниматель Киров Липман, президент Латвийской футбольной федерации Гунтис Индриксонс, президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис, предприниматель, представитель BalticTaxi Янис Наглис и другие.

На последней минуте основного времени на поле выбежал ребенок, менее чем через минуту его задержала охрана и отвела на трибуны. Несколько детей попытались подбежать к Криштиану Роналду, когда сборные направились в раздевалку. Их также задержала охрана.

Криштиану Роналду по завершении матча не стал ни с кем меняться майками.

Приезд сборной Португалии 7 июня во главе со звездой мирового футбола Криштиану Роналду вызвал большой ажиотаж среди спортных болельщиков в Риге. Для подопечных Фернанду Сантоша на два дня были зарезервированы все номера в гостинице Radisson Blu Ridzene Hotel.

На протяжении трех дней журналисты и болельщики поджидали чемпионов Европы у входа в отель.

8 июня, в день, когда на стадионе Skonto прошла тренировка сборной Португалии, Криштиану Роналду подошел к собравшимся возле гостиницы, раздал автографы и сфотографировался с юными болельщиками.

Следующий матч в рамках отборочного турнира на ЧМ-2018 Латвия проведет 31 августа против команды Венгрии.