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Нельзя заведомо отдавать кому-то победу на спортивных соревнованиях. Такое мнение в эфире радио Baltkom мастер спорта по теннису, один из основателей Балтийской теннисной ассоциации Нугзар Мдзинаришвили, комментирую сегодняшний финал "Ролан Гарроса", где встретятся латвийская теннисиста Алена Остапенко и румынка Симона Халеп. По его словам, некоторые эксперты уже заранее уверены в победе румынской спортсменки.

"Для меня, как бывшего теннисиста, было неприятно слышать от знаменитых людей моего времени, которые говорили о том, что "Большой шлем" должна выиграть Халеп. Как можно заранее дарить кому-то победу? Это спорт! Круглый мяч, который все решит. Тут не имеет значение силы удара, а имеет значение всего один единственный мяч, сыгранный в нужный момент. Я, конечно, буду безумно болеть за Алену", - сказал он.

Напомним, Остапенко вышла в финал Открытого чемпионата Франции по теннису, обыграв в полуфинале швейцарку Тимею Бачински. Сегодня в финале турнира Остапенко сыграет с румынкой Симоной Халеп.