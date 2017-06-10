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В субботу, 10 июня, на "Ролан Гаррос" пройдет финал в женском одиночном разряде. Главный поединок состоится в 16:00 по латвийскому времени на Арене Филиппа Шатрье: Алена Остапенко — Симона Халеп.

Симона Халеп уже играла в финале "Ролан Гаррос" — в 2014-м она уступила Марии Шараповой. А вот у Остапенко до нынешнего соревнования лучшим результатом на турнирах "Большого шлема" был 3-й круг Australian Open — 2017. Девушки до этого момента ни разу не играли друг с другом. И букмекеры отдают предпочтение румынке. К тому же в случае дебютной победы на "шлеме" Симона обгонит Анжелику Кербер и станет первой ракеткой мира. А вот у Остапенко в карьере пока не было ни одного титула WTA, даже на турнире категории International.

Напомним, Остапенко вышла в финал Открытого чемпионата Франции по теннису, обыграв в полуфинале швейцарку Тимею Бачински. В зарубежной прессе молодую латвийскую спортсменку называют "сенсацией" Открытого чемпионата Франции.

Удачи в сегодняшнем матче Остапенко пожелали телеведущий Владимир Познер, президент Банка Латвии Илмар Римшевич, экс-премьер Латвии Ивар Годманис, вице-мэр Риги Андрис Америкс и многие другие.