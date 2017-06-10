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Все лидеры партий, которые участвовали в парламентских выборах в Великобритании, крайне неприятные люди. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал российский предприниматель, со-основатель и бывший совладелец российской сети салонов сотовой связи "Евросеть" Евгений Чичваркин. Он также указал, что ничего хорошего британцам от результатов выборов ждать не приходится.

"Очень печально, потому что ни у кого не будет воли(большинства). Есть вопросы по которым все должны договориться, на этом этапе станет сложнее. Никаких реформ, никакого снижения налогов, ничего этого точно не будет. С другой стороны, я надеюсь, что не будет и повышения налогов и обкрадывания богатых в пользу бедных тоже не будет. Это будет период, когда не будет ничего происходить кроме дебатов за наши деньги", - сказал Чичваркин.

По его словам, среди лидеров партий, которые участвовали в выборах, не было ни одного приятного человека.

"Все лидеры партий, которые участвовали в этих выборах являются крайне несимпатичными людьми. И такая низкая поддержка консерваторов связана с личностью Терезой Мэй, а не с реальной поддержкой этой партии. Их поддержка значительно больше, просто именно эта женщина многим неприятна. Стратегически тори сделали серьезную ошибку, совершили самый большой fuck up на моей памяти", - сказал Чичваркин.

Напомним, в Великобритании 8 июня прошли выборы в парламент страны 57-го созыва. Британцы выбрали в целом 650 депутатов в нижнюю палату парламента Великобритании. Досрочные парламентские выборы в Великобритании стали необходимыми после того, как страна объявила о выходе из Евросоюза (Brexit) и парламент оказался разделенным по этому вопросу.