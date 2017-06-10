Эксклюзив |

Латвийская теннисистка Алена Остапенко может доставить румынке Симоне Халеп неприятности на сегодняшнем финале Открытого чемпионата Франции. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказала российская теннисистка, экс-пятая ракетка мира и спортивный комментатор Анна Чакветадзе.

"Когда впервые увидела Остапенко, она мне понравилась, был виден потенциал. Сейчас ей представился шанс и она раскрылась. Фаворитом считается Халеп, но я считаю, что Остапенко, если настроится, не будет нервной, то может доставить неприятности Халеп. Но в любом случае, у Остапенко уже прекрасный результат. Что бы выиграть должно совпасть все: настроение, сетка, погода", - рассказала она.

Напомним, в субботу, 10 июня, на "Ролан Гаррос" пройдет финал в женском одиночном разряде. Поединок между Аленой Остапенко и Симоно Халеп состоится в 16:00 по латвийскому времени на Арене Филиппа Шатрье.