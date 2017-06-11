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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что латвийская теннисистка Алена Остапенко, которая стала победителем турнила "Ролан Гаррос", в финале показала отличную психологическую подготовку. Об этом он сообщил в интервью радио Baltkom.

"Во-первых, хочу поздравить всех любителей тенниса и спорта в Латвии. Победа действительно заслуженная! Никто, конечно, перед началом турнира не ждал такого выдающегося результата в этом году от Алены, потому что молодежь формируется довольно медленно в плане обретения надежности в игре. Это характерно при формировании психики. Алена же показала характер, она не дала поблажки сопернице и себе и не изменила своей тактике, не усомнилась в ней. Она не уходила от своей тактики даже несмотря на ошибки, играла по хорошему нагло и агрессивно, пыталась давить и атаковать. И это привело к такому выдающемуся результату", - сказал Тарпищев в интервью радиостанции Baltkom.

Остапенко, представляющая на турнире Латвию и не имевшая посева, в финале "Ролан Гаррос" в субботу обыграла третью ракетку турнира румынку Симону Халеп — 4:6, 6:4, 6:3. Для латвийки, которой 8 июня исполнилось 20 лет, эта победа стала первой в одиночном разряде не только на турнирах Большого шлема, но и на турнирах WTA.