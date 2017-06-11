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Алена Остапенко по праву заслужила победу в финале турнира "Роллан Гаррос" показав очень зрелый и агрессивный теннис, сказала в интервью латвийской радиостанции Baltkom олимпийская чемпионка 2016 года, победительница двух турниров Большого шлема, бывшая третья ракетка мира в парном разряде, двукратная обладательница Кубка Федерации в составе сборной России Елена Веснина.

"Остапенко отличается агрессивной манерой игры. На этом турнире у нее было отсутствие полного страха. У меня было ощущение, что она не до конца понимает, что делает. В таком юном возрасте войти в четверть финал, полуфинал, а затем и финал "Роллан Гаррос". Мне кажется, что она не думала об этом, а просто наслаждалась игрой, пыталась показалась свой стиль, свою манеру игры, и у нее получилось", - сказала Веснина.

По ее мнению, румынская теннисистка Симона Халеп понимала с каким соперником ей предстоит встретиться в финале и вряд ли недооценивала ее.

"Халеп была фаворитом этого матча. Я не думаю, что она недооценила Остапенко, случайных людей в финале таких турниров не бывает. Она понимала, что ей предстоит бороться с молодой и бесстрашной теннисисткой. Надо отдать должное Остапенко она показала очень зрелый теннис, агрессивный и по праву заслужила эту победу", - сказала Веснина.

Остапенко, представляющая на турнире Латвию и не имевшая посева, в финале "Ролан Гаррос" в субботу обыграла третью ракетку турнира румынку Симону Халеп — 4:6, 6:4, 6:3. Для латвийки, которой 8 июня исполнилось 20 лет, эта победа стала первой в одиночном разряде не только на турнирах Большого шлема, но и на турнирах WTA.