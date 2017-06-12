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Жителям Латвии необязательно знать об объектах критической инфраструктуры, так как это может привлечь ненужное внимание к важным для государства зданиям. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал председатель правления Латвийского объединения юристов Рихард Бунка.

При этом, отметил юрист, есть в этом вопросе скользкие места.

“Здесь, конечно, есть несколько веселых моментов. Во-первых, многие объекты народу даже и знать не надо – где они. Что делать, вывешивать табличку перед зданием или нет? Если вывесить, то это нарушение всех основ конспирации”, - считает Бунка, добавив, что табличками можно маркировать здания, которые заведомо известны всем, например, телебашню.

Очевидно, что фиксировать информацию можно не только общеизвестными способами – фото и видеосъемкой, указал юрист.

“Ну например, я сел за 2 км до Рижской ГЭС, смотрю в бинокль и наговариваю себе на диктофон, что примерное расстояние до этого объекта такое-то, а размеры его вот такие-то... Или я пойду мимо Кабинета министров или другого здания, которое мне покажется интересным, и начну замерять расстояние шагами, а потом запишу себе в блокнот, задокументирую. Потом на основании расстояния, можно выяснить высоту объекта и другие технические параметры, которые могут интересовать потенциального злоумышленника”, - привел пример Рихард Бунка.

Он отметил, что проверка других способов документирования информации - это огромный объем, и пока неясно, как государство могло бы проконтролировать.

Напомним, с целью снижения рисков терроризма правительство 6 июня одобрило поправки к правилам, которые предусматривают запрет фотографировать и снимать на видео объекты критической инфраструктуры, в том числе, здание Кабинета министров.

Критическая инфраструктура - это объекты, системы или их части, которые жизненно важны для функционирования общества, обеспечения здравоохранения, обороны, безопасности, экономического и социального благополучия людей, и их уничтожение или нарушение работы может существенно повлиять на население. К таким объектам, например, относятся гидроэлектростанции, газопроводы, транспортные системы, а также здание правительства и др.

Хотя уже в настоящее время спецслужбы, оценивая риски, рекомендуют запретить видео-, фотосъемку и другие виды документирования отдельных важных объектов инфраструктуры, нормативные акты не предусматривают механизмов информирования людей о наличии таких запретов.