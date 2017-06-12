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Жителям Латвии необязательно знать об объектах критической инфраструктуры, так как это может привлечь ненужное внимание к важным для государства зданиям. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал председатель правления Латвийского объединения юристов Рихард Бунка.

"О статусе многих объектов людям и не надо знать. Если вывесить табличку с предупреждением о том, что здание нельзя фотографировать, то всем станет известно, что это объект критической инфраструктуры", - сказал он.

Напомним, с целью снижения рисков терроризма правительство 6 июня одобрило поправки к правилам, которые предусматривают запрет фотографировать и снимать на видео объекты критической инфраструктуры, в том числе, здание Кабинета министров.

Критическая инфраструктура - это объекты, системы или их части, которые жизненно важны для функционирования общества, обеспечения здравоохранения, обороны, безопасности, экономического и социального благополучия людей, и их уничтожение или нарушение работы может существенно повлиять на население. К таким объектам, например, относятся гидроэлектростанции, газопроводы, транспортные системы, а также здание правительства и др.

Хотя уже в настоящее время спецслужбы, оценивая риски, рекомендуют запретить видео-, фотосъемку и другие виды документирования отдельных важных объектов инфраструктуры, нормативные акты не предусматривают механизмов информирования людей о наличии таких запретов.