Эксклюзив |

Нарушения при проведении выборов на избирательном участке Кекавского края произошли либо со стороны членов избирательной комиссии, либо со стороны граждан, которые подбросили бюллетени. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил руководитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Арнис Цимдарс, комментируя случай на 785-м участке для голосования, когда в избирательной урне, по сравнению с подписями проголосовавших граждан, на шесть бюллетеней было больше.

"До момента открытия урн ничего не предвещало проблем. После открытия констатировали, что количество годных конвертов с печатью данного участка на 6 превышают количество проголосовавших граждан. Либо бюллетени подбросили, либо члены избирательной комиссии забыли дать пришедшим подписаться", - пояснил Цимдарс.

По его словам, конверты могли быть вынесены из участка одними гражданами и переданы другим.

"Человек, который пришел голосовать, имеет право не бросать конверт в урну, а выйти с ним из помещения, если он, например, передумал. На каждых выборах есть те, кто приходит, регистрируется, но почему-то не голосует", - отметил Цимдарс.

Он затруднился ответить с чем может быть связано такое поведение граждан, но предположил, что это может быть продиктовано эмоциональным состоянием.

"Возможно, некоторые приходят за печатью, которая ставится в паспорт проголосовавшего. Но вряд ли это относится к муниципальным выборам", - добавил руководитель ЦИК.

Напомним, что Центральная избирательная комиссия постановила объявить повторные выборы самоуправления на участке 785 в Кекавском крае.

Всего в Кекавском крае проголосовали 9096 человек на шести избирательных участках. Участок номер 785 располагался в Кекавском доме культуры и был самым большим — на нем проголосовала четверть или 2206 избирателей.

22 июля этого года, пройдут повторные выборы в самоуправление.