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Для тенниса победа Алены – это огромный шаг вперёд, мы наконец-то выкрутимся из старых имён, сказала в интервью латвийской радиостанции Baltkom советская теннисистка, советская и российская спортивная журналистка и телеведущая, лауреат премии "Золотой микрофон" в номинации "Лучший спортивный комментатор", заслуженный мастер спорта СССР, 18-кратная чемпионка СССР в одиночном, женском парном и смешанном парном разрядах Анна Дмитриева.

"Я комментировала этот финальный матч и попала под невероятный "аромат" ударов, которые совершает Алена. Она показала современный, быстрый и бесстрашный теннис, который мы пока не видели", - отметила комментатор.

По её мнению, победа Остапенко неслучайна.

"В начале матча Алена волновалась, но потом вошла в свой теннис и стало очевидно, что она не сможет проиграть. Алена была близка к поражению, когда счёт был 3:0, но стала бороться. При счете 3:3 я почувствовала, что Алена должна ударить изо всех сил, но мяч сползал, как вдруг зацепил сетку, изменил направление и упал в площадку. Эта победа точно не случайна", - заявила Дмитриева.

Так же она отметила, что главное для Алёны Остапенко устоять психологически, тогда она сможет стать "Первой ракеткой мира".

"Симона Халеп, как и большинство современных женщин играет в надежный, достаточно рациональный теннис. В ее игре не хватает взлетов, ярких ударов и чего-то сверхъестественного. У Алёны есть все предпосылки стать очень ярким игроком, но психология так или иначе вмешивается в нашу жизнь. На данный момент Остапенко со своим немного вздорным характером и уверенностью в себе может легко справляться с соперницами именно психологически. Многие даже обижаются на нее, считая ее слишком самоуверенной. Но, когда появятся достойные соперницы все может измениться. Если Алена сумеет устоять в своём психологическом состоянии звездности, то безусловно станет первой ракеткой мира", - подчеркнула Анна Дмитриева.

В свою очередь российский теннисист Михаил Южный в интервью радио Baltkom признался, что совершенно не ожидал победы Алены Остапенко в финале турнира "Ролан Гаррос".

"Победа Алены Остапенко стала сенсацией, как для профессионалов, так и для любителей тенниса. Никто не мог предположить такой результат", - отметил теннисист.

Так же он подчеркнул, что козырь Остапенко – это ее сила удара.

"У каждого свой стиль игры, кто-то берет скоростью, кто-то стилем, а кто-то берет силой удара, как Алена. Но победа в финале "Ролан Гаррос" в столь молодом возрасте может быть, как плюс, так и минус. Надо очень хорошо знать Алёну, чтобы сказать, что принесёт ей этот триумф", - сказал Южный.

Остапенко, представляющая на турнире Латвию в финале "Ролан Гаррос" в субботу обыграла третью ракетку турнира румынку Симону Халеп — 4:6, 6:4, 6:3. Для латвийки, которой 8 июня исполнилось 20 лет, эта победа стала первой в одиночном разряде не только на турнирах Большого шлема, но и на турнирах WTA.