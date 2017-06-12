Вике-Фрейберга пожелала Остапенко продолжения блестящей карьеры (9)
Эксклюзив | 12 июня 2017 года, 17:53
Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга высоко оценила победу латвийской теннисистки Алены Остапенко, выигравшей открытый чемпионат Франции. Экс-президент Латвии пожелала спортсменке продолжения блестящей карьеры.
"Замечательное достижение Алены Остапенко! Пусть блестящая карьера продолжится! Привет из Иванды!", - написала бывшая глава государства.
Brīnišķīgs sasniegums Aļonai Ostapenko! Lai karjera spoži turpinās! Sveicieni no Īvandes!— Vaira Vike-Freiberga (@VairaVF) 11 июня 2017 г.
Foto: Lupīnas Īvandē https://t.co/rJOgK6c2tN
Как сообщалось, Алена Остапенко в субботу выиграла финал одного из турниров "Grand Slam", обыграв в финале открытого чемпионата Франции румынку Симону Халеп. Это первая победа такого уровня в истории латвийского тенниса.
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А канадская злая Шапокляк то тут при чём ? Что,ярая спортсменка или фанатка спорта ? Ей бы только своё рыло везде засунуть,чтобы попиариться перед кончиной !
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старуха тут причем.? писали что уже закопали..кто выкопал?
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