Вике-Фрейберга пожелала Остапенко продолжения блестящей карьеры (9)

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Эксклюзив | 12 июня 2017 года, 17:53

Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга высоко оценила победу латвийской теннисистки Алены Остапенко, выигравшей открытый чемпионат Франции. Экс-президент Латвии пожелала спортсменке продолжения блестящей карьеры.

"Замечательное достижение Алены Остапенко! Пусть блестящая карьера продолжится! Привет из Иванды!", - написала бывшая глава государства.

Как сообщалось, Алена Остапенко в субботу выиграла финал одного из турниров "Grand Slam", обыграв в финале открытого чемпионата Франции румынку Симону Халеп. Это первая победа такого уровня в истории латвийского тенниса.

Комментарии 9
Лима41 минуту назад
Казнокрады разявили хавальники на ожидаемые налоги спортсменки.
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Житель21 минуту назад
А канадская злая Шапокляк то тут при чём ? Что,ярая спортсменка или фанатка спорта ? Ей бы только своё рыло везде засунуть,чтобы попиариться перед кончиной !
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шмулик35 минут назад
старуха тут причем.? писали что уже закопали..кто выкопал?
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