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Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга высоко оценила победу латвийской теннисистки Алены Остапенко, выигравшей открытый чемпионат Франции. Экс-президент Латвии пожелала спортсменке продолжения блестящей карьеры.

"Замечательное достижение Алены Остапенко! Пусть блестящая карьера продолжится! Привет из Иванды!", - написала бывшая глава государства.

Brīnišķīgs sasniegums Aļonai Ostapenko! Lai karjera spoži turpinās! Sveicieni no Īvandes!

Foto: Lupīnas Īvandē https://t.co/rJOgK6c2tN — Vaira Vike-Freiberga (@VairaVF) 11 июня 2017 г.

Как сообщалось, Алена Остапенко в субботу выиграла финал одного из турниров "Grand Slam", обыграв в финале открытого чемпионата Франции румынку Симону Халеп. Это первая победа такого уровня в истории латвийского тенниса.