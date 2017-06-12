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Латвийская теннисистка Алена Остапенко, ставшая победительницей Открытого чемпионата Франции по теннису, сегодня вечером вернулась в Ригу. В Рижском аэропорту ее встретили друзья, болельщики, а также многочисленные журналисты, передает корреспондент Mixnews.

Самолет с Аленой и ее мамой, тренером Еленой Остапенко приземлился в VIP-терминале Рижского аэропорта в 22:15. Алена спустилась по трапу самолета с победным кубком в руках.

У входа в терминал было организовано праздничное мероприятие, которое вел латвийский ведущий и комментатор Арманд Симсонс. Слова благодарности, а также памятные подарки Остапенко преподнесли генеральный секретарь Латвийского теннисного союза Карлис Лейниекс, представители аэропорта, а также солист группы Carnival Youth.

В своей приветственной речь Алена рассказала, что ощущала поддержку соотечественников, а также призналась, что перед каждым матчем слушала одну и ту же песню русского исполнителя, не уточнив кого именно.

Елена Остапенко рассказала, что во время финального матча против румынки Симоны Халеп Алена попросила ее покинуть трибуны.

"Алена показала мне знак - можешь выходить, я вышла в туалет. Посмотрела на большой экран - счет 0:3. Думаю, как никак, это финал, пойду и просто посмотрю игру. А когда вернулась, Алена это заметила и сразу собралась", - рассказала Елена.

Затем Остапенко спустилась к встречавшим ее у входа в терминал, раздала автографы и сфотографировалась со всеми желающими.

10 июня Остапенко обыграла в финале "Ролан Гаррос" румынку Симону Халеп со счетом 4:6, 6:4, 6:3. Остапенко стала первой представительницей Латвии, одержавшей победу в турнире Большого шлема. Благодаря этой победе рижанка поднялась в рейтинге WTA с 47-й на 12-ю позицию.

Остапенко стала самой юной победительницей турниров Большого шлема с 2006 года, когда 19-летняя Мария Шарапова выиграла US Open.

Кроме того, Остапенко является первой несеяной чемпионкой "Ролан Гаррос" в женском одиночном разряде за всю историю Открытой эры, начавшейся в 1968 году.

С победой на "Ролан Гаррос" Остапенко поздравили первые лица страны и рядовые любители тенниса.