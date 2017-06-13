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в Риге на площади Латышских стрелков была выставлена для осмотра военная техника 2-го кавалерийского полка США и латвийской армии.

13 июня 2014 года, примерно в 15 часов, в Кабинете министров прозвучал сигнал тревоги, и люди, находившиеся в здании, были эвакуированы, премьер-министр Лаймдота Страуюма, сотрудники ее бюро, Госканцелярии и посетители покинули здание. Сигнализация сработала из-за задымления, связанного с работами по замене окон в соседнем здании Верховного Cуда.

13 июня 2013 года агентство ЛЕТА сообщило, что в Вилякской волости наблюдается нашествие волков из России, которые за последнее время растерзали уже 14 собак. Местные жители напуганы и возмущены бездействием властей, которые не предпринимают никаких мер, чтобы защитить население и домашних животных от хищников. Руководитель охотничьего коллектива "Клайалкшни" Гунтарс Сниедзанс рассказал агентству, что популяция волков в приграничье с каждым годом увеличивается за счёт волков из России, которым там больше не хватает пищи.



В тот же день Дирекция безопасности дорожного движения начала кампанию против вождения в нетрезвом виде «О пьяных водителях или хорошо, или ничего». Открытие кампании с участием похоронного оркестра состоялось в 10.30 в аллее на бульваре Бривибас напротив здания Кабинета министров.



13 июня 2012 года в Сейме состоялся праздник открытия юбилейного издания Конституции.

В тот же день Министерство обороны сообщило, что в середине мая центр отбора персонала и резерва Национальных вооруженных сил разослал повестки 500 военнослужащим резерва с просьбой подтвердить их получение. В течение 10 дней на повестки ответили 55% адресатов.

13 июня 2011 года Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии сообщил, что первая декада июня была самой жаркой за всю историю метеонаблюдений в Латвии. Рекордно жарким было уже 1 июня, когда среднесуточная температура была на 8,4 градуса выше нормы, а с 6 по 9 июня температура воздуха превышала норму на 8-9 градусов. В каждый из этих дней температура воздуха где-либо на территории Латвии превышала +30 градусов, а рекорд был поставлен 7 июня в Вентспилсе, где зарегистрировано +32,1 градуса.

В тот же день суд Видземского предместья Риги принял решение о признании и выполнении решения английского суда в Латвии о замораживании активов мэра Вентспилса Айвара Лембергса в размере 135 миллионов долларов США. Лембергсу запрещалось отчуждение или сделки, снижающие стоимость его зарегистрированного или находящегося в Латвии имущества. При определении общей стоимости должно учитываться и имущество, находящееся в Англии, в Уэльсе и других местах, говорилось в постановлении суда. Лембергсу также было запрещено давать другим лицам поручения на вышеупомянутые действия.

13 июня 2009 года президент Валдис Затлерс в интервью агенству BNS заявил: «Пособие по безработице - это не пособие для отпуска. Необходимо воспитывать у нас самих и общества понимание, что пособие по безработице - это помощь, чтобы были средства на проживание, и необходимо с первого дня делать все для поиска работы. Парадокс в том, что и в наши дни можно отыскать работу, но делать это надо активно».

В тот же день в Риге на площади Ливу полицеййский попытался вмешаться в конфликт подвыпивших британцев с посетителями одного из ночных клубов, но был избит приезжими британцами и получил травму головы. Потерпевший требовал от обвиняемых 1560 латов в качестве возмещения материального ущерба и 30 тыс. латов — морального. Однако суд Центрального района Риги полностью оправдал обоих обвинявшихся в избиении муниципального полицейского британцев.

13 июня 2008 года в саду рижской церкви Св. Алберта открылось первое в Латвии место упокоения мертворожденных детей. "Сад душ" был создан Службой духовного попечения Клинической университетской больницы им. П. Страдиньша и расположен рядом с лечебным учреждением.

В тот же день объединение ТБ/ДННЛ предложило, чтобы министры перед вступлением в должность тоже приносили торжественную присягу на верность Латвии, обещая укреплять ее суверенитет и латышский язык как единственный государственный язык.



В тот же день Банк Латвии выпустил в обращение новую монету достоинством в один лат с изображением кувшинки.

13 июня 2007 года Рижский совет по памятникам не поддержал предложение посла России в Латвии Виктора Калюжного дополнить ансамбль монумента Освободителям Риги. Посол обратился к правительству Латвии и мэру Риги с предложением восстановить на монументе исчезнувшие когда-то оригинальные надписи, дополнить мемориал именами 105 советских солдат, "павших, освобождая Латвию от Зилупе до самой Лиепаи ", установить рядом с монументом памятный знак, напоминающий, что он возведен на добровольные народные пожертвования.

В тот же день Латвийская социал-демократическая рабочая партия начала сбор подписей за проведение референдума о всенародном избрании президента Латвии. Сбор подписей среди членов партии начался на внеочередном съезде ЛСДРП - было собрано 115 подписей.

13 июня 2006 года в школе саперов на базе Национальных вооруженных сил Латвии в Адажи начали обучение два специалиста иракских сил безопасности.

В тот же день правительство Латвии поддержало подписание с Рижской еврейской религиозной общиной договора, регулирующего отношения государства с этой общиной. Сразу после принятия этого решения договор подписали исполняющий обязанности министра юстиции министр сообщений Кришьянис Петерс и председатель правления Рижской еврейской религиозной общины Давид Каган. Согласно договору, недвижимость Рижской еврейской религиозной общины не облагается госпошлиной за закрепление права собственности в Земельной книге.

13 июня 2005 года Рижский окружной суд приговорил 18-летнего Роналда Ундзенса за разжигание национальной розни к условному сроку в шесть месяцев. 15 октября 2004 года он опубликовал в интернете два текста, содержащих жаргонизмы, вульгаризмы и выражения, свидетельствующие о пренебрежительном отношении к латышам и превозносящие русскую нацию. Перед тем, как приступить к рассмотрению дела, суд попросил присутствующих журналистов о снисходительности к подсудимому, указав, что расценивает содеянное им как ошибку молодости.

В тот же день пресс-секретарь министерства иностранных дел Латвии Атис Лотс признался, что в брюссельских учреждениях Евросоюза по-прежнему не хватает профессиональных латышских переводчиков, из-за чего затруднен перевод документов на латышский язык.

13 июня 2003 года в Риге прошла конференция под названием «Мы не забыли», в которой приняли участие более 400 человек из Латвии и России, которые детьми были высланы в Сибирь. «Знания о коммунистическом геноциде против латышского народа и депортациях важно передать мировому сообществу и будущим поколениям» - заявила на конференции президент Вайра Вике-Фрейберга.

В тот же день в Риге на ул. Буллю полицией был задержан 22-летний третьекурсник одного из столичных вузов Интарс. Он угрожал взорвать три супермаркета, требуя 150 тысяч евро. Сразу после задержания Интарс во всем признался и заявил, что на крайние меры пошел вынужденно - у него нет ни денег, ни нормального жилья.

В тот же день в дневном тираже числовой лотереи «Кено», которую проводило ГАО «Латвияс лото» выпал крупнейший выигрыш в истории Латвии — 30 000 латов. Рекорд продержался до 29 июля.

13 июня 2002 года на шести этажах здания Министерства земледелия после сильного дождя обвалились фрагменты подвесных потолков, люди при этом не пострадали. В помещениях Продовольственно-ветеринарной службы обвалилась часть подвесного потолка, размером около 1 кв.метра, вместе с люстрой, причем прямо над рабочим столом секретарши замдиректора. В момент происшествия секретарши не было в кабинете.

В тот же день после длившихся несколько лет дискуссий Сейм наконец принял закон о реализации проекта Латвийской Национальной библиотеки, предусматривавший, что создание "Замка света" будет закончено к 18 ноября 2008 года. На самом деле закончили в июне 2014-го.

В то же день Сейм принял закон о конституции Рижского университета Страдыня.

13 июня 2001 года в Москве на открытии выставки "Сделано в Латвии" трое российских национал-большевиков забросали яйцами министра земледелия Латвии Атиса Слактериса. Одно яйцо попало министру в ногу.



В тот же день в Риге книжном магазине Narvesen Globus, на улице Вальню, прошла презентация сборника сочинений "Никому мы Латвию не отдадим", составленного Айваром Гардой и выпущенного издательством Vieda.

13 июня 2000 года в Арес Яунберзской волости Добельского района во второй половине дня в багажнике автомобиля были обнаружены двое малолетних детей, считавшихся без вести пропавшими. Как выяснилось , играя, дети захлопнули крышку багажника и не сумели открыть ее изнутри.

В тот же день на заседании хозяйственной комиссии Сейма ее председатель Юрис Добелис заявил, что зимнего сада в Сейме не будет. А на самом деле за 43 000 латов будет построено перекрытие внутреннего дворика Сейма, где будет находиться комната площадью 57 квадратных метров.

13 июня 1996 года в Верманском парке Риги прошел митинг рыночных торговцев против кассовых аппаратов.

В тот же день Сейм утвердил депутатский мандат актера Ивара Калныньша (от фракции Демократической партии «Саймниекс»).

13 июня 1991 года был создан конвойный полк Департамента мест заключения МВД ЛР.

13 июня 1990 года с принятия Верховным Советом решения «Об аграрной реформе в Латвийской Республике» в Латвии началась земельная реформа. Была восстановлена частная собственность на землю и принципы рыночной экономики в сделках с недвижимой собственностью.

В тот же день на стадионе "Даугава" в Риге выступил Виктор Цой и группа "Кино".

13 июня 1959 года в столичной гостинице «Рига» открылся одноименный ресторан, как сообщалось, самый большой в Прибалтике — рассчитанный одновременно на 250 человек.

13 июня 1951 года был открыт электрифицированный путь железнодорожной линии Дубулты -Слока.



13 июня 1941 года в Ригу из Москвы с программой «По родной земле» приехал ансамбль песни и пляски НКВД СССР — 250 человек. Программа включала музыкальное преставление в постановке лауреата Сталинской премии, заслуженного деятеля искусств Сергея Юткевича.

В тот же день в Риге Союз писателей Латвийской ССР устроил в большом зале университета вечер дружбы писателей народов СССР.



13 июня 1936 года газета «Яунакас Зиняс» писала о параде кораблей в честь 15-летия латвийского военного флота. Парад принимал Вождь народа Карлис Улманис. Сообщалось, что почётный шеф эскадры, присяжный адвокат Красткалнс с поздравлениями вручил командованию эскадры конверт с 1000 латами, для использования на усмотрению командования. Денежные премии военным морякам вручили прочие доброжелатели латвийского военного флота, писала газета.



13 июня 1925 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «Вчера в 5 часов вечера было назначено открытие утверждённой возле понтонного моста грандиозной купальни, рассчитанной на одновременное купанье 254 человек. Открытие несколько запоздало... Ряд общественных деятелей и представителей правительства и прессы осмотрели купальни. Надо признать, что они оборудованы, согласно всем требованиям гигиены. С завтрашнего дня. публика будет допущена к пользованию купальнями. Плата — 3 рубля за вход во 2-м классе и 5 рублей в 1-м классе. Городская управа вчера постановила не взимать платы с городских служащих за пользование купальней. Городских служащих 4000 человек".

13 июня 1924 года Сейм принял предложение социал-демократа Роберта Билманиса о закрытии всех латвийских клубов лото. В сентябре они были закрыты, оставлено было только казино Рижского взморья на проспекте Булдуру.

13 июня 1832 года начала работу Рижская городская сберегательная касса, первое кредитное учреждение Латвии.

Фото- mixnews.lv, Сейм ЛР, газеты "Яунакас зиняс" и "Падомью Латвия", журнал "Неделя", Дмитрий Зелентов.