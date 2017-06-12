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В ходе несанкционированного митинга российской оппозиции на Тверской улице в Москве сотрудники ОМОНа использовали против участников мероприятия жесткую силу. Об этом радио Baltkom рассказала очевидец и участница протестной акции Алена Попова.

"На моих глазах задерживали молодежь, утаскивали женщин, на моих глазах со всей дури ударили молодого человека по голове без всякой причины, он повис на руках у людей, удар в голову был очень сильным, не знаю, жив он или мертв. Появилось где-то 20 омоновцев и они его утащили", - рассказала Попова.

По ее словам, ОМОН также использовал газ.

"Люди стояли, появился омоновец, он вбежал в толпу и оттуда резко запахло газом. Дышать было невозможно. У меня до сих пор дерет горло. Потом они выбежали и стали надевать противогазы", - сказала Попова.

Антикоррупционные "гуляния" на Тверской стартовали около 14 часов и проходили мирно, полиция держалась преимущественно в стороне. Однако вскоре на улице появились активисты, выкрикивающие оппозиционные лозунги. У некоторых в руках были плакаты. К месту событий подтянулся ОМОН, который перекрыл проход на Тверскую улицу, из-за чего на Пушкинской площади образовалась давка. По некоторым данным, в ходе акции в Москве было задержано более 400 человек. Акции протеста прошли и в других городах России.