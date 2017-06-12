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В гостинице Radisson Blu Daugava Hotel в Риге сегодня прошел прием в честь Дня России, который отмечается 12 июня. Организатором мероприятия выступило посольство России в Латвии во главе с послом Евгением Лукьяновым.

Гостями приема стали политики, должностные лица, предприниматели, деятели культуры, представители общественных организаций, духовенства и другие.

Евгений Лукьянов вступил в должность посла России в Латвии 7 февраля этого года.

Больше фотографий с приема в честь Дня России можно посмотреть ЗДЕСЬ