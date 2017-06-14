14 июня в истории Латвии: день скорби



14 июня 2016 года вечером в Риге около полусотни человек на площади Вашингтона почтили память жертв трагических событий в США, где 12 июня в гей-клубе города Орландо было расстреляно 49 человек. Пришедшие установили на площади большой флаг в цветах радуги, зажгли свечи и возложили цветы. На мероприятии присутствовал представитель посольства США. Кроме того, свечи и цветы несли и к посольству США, на здании которого в знак траура был приспущен американский флаг. 1 Эксклюзив | вечером в Риге около полусотни человек на площади Вашингтона почтили память жертв трагических событий в США, где 12 июня в гей-клубе города Орландо было расстреляно 49 человек. Пришедшие установили на площади большой флаг в цветах радуги, зажгли свечи и возложили цветы. На мероприятии присутствовал представитель посольства США. Кроме того, свечи и цветы несли и к посольству США, на здании которого в знак траура был приспущен американский флаг. 14 июня 2015 года в Риге был замечен лось, плывущий по Даугаве, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе. Животное в 6.40 плыло посередине реки со стороны ул. Экспорта. Сотрудники ГПСС совместно с муниципальной полицией отправились на лодке, чтобы помочь животному, однако лось собственными силами выбрался на берег на Кипсале, в жилой зоне, около ул. Баласта дамбис 80A. Тогда на помощь полиции были вызваны специалисты ветеринарной клиники Beinerts. Лось был найден в кустах, и ему впрыснули снотворное. Когда животное заснуло, его поместили в машину и повезли в лес, однако по пути у лося не выдержало сердце, и животное погибло. Ветеринары предположили, что лося утомила жара и долгое плавание по Даугаве. 14 июня 2012 года Сейм в третьем чтении принял поправки к закону о туризме, предусматривавшие введение статуса города-курорта. В тот же день клиника неотложной помощи Рижской Восточной больницы приняла рекордное число пациентов в алкогольном опьянении. Как сообщила представитель больницы Даце Карклиня, из 201 поступившего пациента 45 человек находились в состоянии опьянения. 30 пьяных были без сознания, из них трех человек пришлось поместить в токсикологическую клинику. Остальные пациенты проспались и были отправлены домой. 14 июня 2011 года правительство поддержало выделение 1,787 миллиона латов на проведение 23 июля референдума о роспуске Сейма. Деньги были выделены из средств на непредвиденные обстоятельства. 14 июня 2010 года утром в Вецриге за пребывание в общественном месте в состоянии опьянения и хулиганство были задержаны известный режиссер Виестур Кайришс и солистка оперы Асмик Григорян. Как сообщила пресс-секретарь муниципальной полиции Риги Инесе Тимане, инцидент произошел в 5.43 на ул. Калею. В разговор полицейских с Кайришем агрессивно попыталась вмешаться Григорян, на несколько замечаний не мешать она не реагировала, нецензурно ругалась и пыталась физически воздействовать на полицейских, за что и была задержана. Тест показал в выдохе певицы 1,96 промилле алкоголя. В тот же день полицией был задержан 23–летний мужчина, который своими признаниями в интернете шокировал публику. За месяц до того в Рижскую психоневрологическую больницу обратилась некая девушка, которую напугали вопросы пользователя одного из порталов. После просмотра сообщений пользователя медики пришли к выводу, что этот человек способен реализовать свои нездоровые фантазии. Врачи обратились в полицию с просьбой проверить данного человека. Он пояснил стражам порядка, что, рассказывая о якобы своих предпочтениях и желании попробовать человеческого мяса, всего лишь хотел проверить реакцию общества. Он никогда не был людоедом и вовсе не хотел им стать. Молодого человека обвинили в хулиганстве и избрали меру пресечения — полицейский надзор. 14 июня 2009 года президент Латвии Валдис Затлерс заявил: «Через десять лет, когда исполнится сто лет Латвии, я действительно хотел бы видеть Ригу доминирующим городом в регионе Балтии и Скандинавии, городом, являющимся центром. Мы в Латвии никогда не воспринимаем Ригу как центр. Но мир становится более интегрированным, и нам необходимо думать, что Рига является центром намного большего региона, чем Латвия», - сказал президент, добавив: «Ригу знает весь мир». В тот же день парламентская фракция ТБ/ДННЛ подала на рассмотрение в Сейм поправки к закону о статусе депутатов самоуправлений, предусматривавшие возможность аннулировать полномочия депутатов, не владеющих латышским языком в объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей. 14 июня 2008 года в рижском районе Шкиротава был открыт памятник жертвам коммунистического геноцида, создание памятника обошлось в 61 тысячу латов.

В тот же день в Риге, в сквере напротив Рижского замка, был открыт памятник «Сиротка».

14 июня 2007 года премьер Айгар Калвитис в интервью передаче Латвийского телевидения "Первые лица государства" сказал, что хотел бы, чтобы в Латвии было больше фильмов об истории страны и судьбе ее народа.

В тот же день в посольстве Украины в Риге посол Рауль Чилачава презентовал альбом "Райнис и Аспазия. Трехцветное солнце. Стихотворения, выдержки из дневников, афоризмы, переписка", где поместил в одном сборнике стихотворения латышских поэтов Райниса и Аспазии на украинском, грузинском и латышском языках.

В тот же день Дирекция безопасности дорожного движения в сотрудничестве с дорожной полицией начала кампанию за безопасность дорожного движения "Суровые песни Янова дня", призванную сократить количество нетрезвых автоводителей и дорожно-транспортных происшествий. Дорожные полицейские должны были раздавать задержанным водителям тематические песенники с песнями из сборника "Суровые песни Янова дня", который был записан известными в Латвии исполнителями.

14 июня 2006 года в Резекненском районе около 17.00 на дороге в Аудриньской волости была найдена избитая и ограбленная женщина-почтальон, лежавшая без сознания. Полиция установила, что напавший ударил женщину по голове и забрал мобильный телефон и небольшую сумму денег. Почтальон разносила пенсии, и большую их часть уже доставила пенсионерам, поэтому добыча грабителя оказалась небольшой.

В тот же день Латвийская пограничная охрана сообщила, что в рамках проекта Финансовой программы Шенгенской конвенции "Повышение мобильности погранохраны в море" планирует за 250 000 евро купить катер на воздушной подушке.

14 июня 2005 года стало известно, что работники Управления мест заключения раскрыли новый способ передачи наркотиков заключенным - наркотики были обнаружены в механизмах и отделениях для батареек четырех музыкальных поздравительных открыток, присланных в Валмиерскую тюрьму.

14 июня 2004 года Центральная избирательная комиссия сообщила, что на выборах Европарламента в Латвии победило объединение ТБ/ДННЛ, за которое проголосовали 28,82%.



14 июня 2003 года в Риге на пересечении улиц Стабу и Бривибас, около главного входа в здание Государственной полиции, где в советское время находилось Управление КГБ ЛССР был открыт памятника скульптора Глеба Пантелеева «Черный порог». Инициатором идеи выступил Музей оккупации.

14 июня 2002 года вступил в силу Закон об обороте алкоголя, определивший времЕнные границы торговли алкогольными напитками.

14 июня 2001 года в Лудзе был убит руководитель Лудзенского отделения Службы государственных доходов (СГД) Вячеслав Лисцов.В 8.10 утра, припарковавшись у здания СГД, он вышел из машины. В этот момент его и настигли четыре пули, выпущенные киллером из пистолета Макарова. Первоначально у Генпрокуратуры насчитывалось 10 версий мотивов преступления.

В тот же день Сейм принял поправки к закону, предусматривавшие наложение штрафов за прием на работу людей, не обладающих достаточными знаниями латышского языка.



В тот же день в Торнякалнсе был установлен памятник жертвам коммунистического террора. Государственный контроль, проведя проверку аукциона на право выполнения работ по установке монумента, выдвинул множество претензий к Рижской думе.

14 июня 2000 года в утром Вариешской волости Екабпилсского района конь сильно покусал своего хозяина. «Конь покусал ему лицо. Особенно пострадала левая щека, от которой откушен изрядный кусок — так, что через дыру в щеке виден язык. Откушены верхняя губа и ухо, сломана и покусана рука», - сообщил о состоянии пострадавшего заведующий хирургическим отделением центральной больницы района Янис Даневич. И сказал, что до сих пор ему не приходилось сталкиваться с подобными случаями.

В тот же вечер в Виляны психически неуравновешенная женщина принесла домой чужого младенца примерно 7-9 месяцев от роду. Муж женщины рассказал, что Клаудия Д., 1962 года рождения, уже давно имеющая отклонения в психике, утром незаметно ушла из дому и вечером вернулась принеся с собой маленького мальчика. Сама женщина на вопросы полицейских не реагировала, только счастливо улыбалась и утверждала, что это ее ребенок. Позднее выяснилось, что малыш является сыном жителей Калупской волости Даугавпилсского района Яны С. и Вячеслава С. - Дайнисом С., родившимся в августе 1999 года.

В тот же день известный российский правозащитник, депутат Госдумы Сергей Ковалев в Таллине, семинаре, где обсуждались преступления коммунизма, в очередной раз призвал Россию принести извинения перед Балтийскими странами. По словам выступившего с докладом Ковалева, у русского народа есть коллективная вина перед жителями Балтийских стран.

14 июня 1999 года бывший президент Гунтис Улманис, уходя в отставку, оставил в Рижском замке практически всю коллекцию подарков, преподнесенных ему за годы президентства. Даже тарелку с изображением его жены.

14 июня 1998 года около 21 часа в Резекненском районе начался ураган, во время которого были зарегистрированы порывы ветра до 28 м/сек. За сутки в Резекненском районе выпала почти месячная норма осадков - 32 мм. Самые большие разрушения ураган произвел в Аудриньской волости, где была сорвана часть крыши со здания школы. В районе было повалено много деревьев, повреждены электролинии, телефонная связь, в некоторых местах нарушена подача воды. В Фейманской волости в один из домов ударила молния, в результате чего загорелась крыша.

14 июня 1992 года Латвия присоединилась к Международному пакту о гражданских и политических правах.

14 июня 1991 года на митинге возле памятника Свободы в Риге был зачитан документ «Вам, кто обрел Отечество»: «Пятьдесят лет назад у нас Отняли цветущее отечество. Истощенное и о любви молящее, вы его получили. Когда оно вновь зацветет в ваших руках, мы будем удовлетворены...»

14 июня 1989 года в Риге на Домской площади прошел митинг «За десталинизацию Латвии».



14 июня 1988 года в Риге прошло организованное Клубом защиты среды массовое шествие от Дома политпросвещения (ныне — Дом конгрессов) до памятника Свободы. Считается, что именно в этот день Константинс Пупурс впервые после войны пронёс по улице красно-бело-красный флаг. Было возбуждено уголовное дело против рабочего завода ВЭФ комсомольца Модриса Луянса (на фото), вышедшего с антисоветским плакатом.



14 июня 1987 года в Риге возле памятника Свободы первый раз прошел митинг, организованный антисоветской группой Helsinki '86.

14 июня 1984 года в ленинградской тюрьме «Кресты» был расстрелян рижский маньяк Станислав Рогалев, убивший девять человек.



14 июня 1942 года, в день первой годовщины депортации, прошли богослужения на Братском кладбище в Риге и в Лиелварде, с участием руководителей рейсхкомиссариата Остланд. Состоялся памятный акт и концерт в Рижской опере, который открыл открыл генеральный директор внутренних дел О.Данкерс.



14 июня 1941 года согласно постановлению ЦК ВКП(б) и СНК СССР "О высылке социально чуждых элементов" из Латвии было депортировано 15 424 человека.



В тот же день в Риге начался I съезд латвийских советских писателей. С участием гостей из других республик СССР.

14 июня 1939 года президент Карлис Улманис посетил безалкогольную выставку и с огорчением узнал, что за последние годы потребление спирта населением возросло. После чего пообещал поднять цену на спиртное. Выставку украшал плакат с афоризмом диктатора: «Самые худшие работники — те, которые пьют, но кто их учителя и указатели этого направления?». Пресса писала, что за десять дней выставку посетили 10 000 посетителей, желавших ознакомиться с последствиями употребления алкоголя.

14 июня 1934 года правительство Улманиса приняло дополнения к правилам о государственном языке, согласно которым латышский язык стал единственным разрешенным языком в государственных административных учреждениях. Использование других языков на открытых собраниях и публичных мероприятиях допускалось только с разрешения министра внутренних дел. За нарушение — штраф до 1000 латов, арест до 6 месяцев или всё вместе.

14 июня 1924 года рижская газета «Сегодня»сообщила: «Из Гельсингфорса получена была телеграмма, сообщающая, что в ночь на 10-e июня скорый поезд Москва—Рига потерпел крушение. Катастрофа вызвана была взрывом и силою его локомотив был сброшен с насыпи. Вследствие того, что у советских властей возникло подозрение, что в данном случае имел место террористический акт противников советского правительства, направленный против ехавших в поезде видных красных сановников, то место происшествия немедленно оцеплено было войсками, а в окрестностях произведены были усиленные розыски виновников взрыва. По наведённым нами справкам , в Риге нe получено сведений о железнодорожной катастрофе, имевшей место в последние дни указанной линии. Советское посольство также категорически опровергает этот слух».



14 июня 1882 года в Риге во время репетиции в Немецком театре (ныне — Национальная опера) произошел пожар. Построенное 19 лет назад здание сгорело.

14 июня 1876 года в Риге, в Московском форштадте в начале нынешней улицы Даугавпилс открылся Красногорский рынок, предшественник нынешнего Латгальского.

Фото - mixnews.lv, president.lv, forum.myriga.info, Улдис Бриедис, Музей оккупации Латвии, учебник "Родной край" для 5-го класса, книга "90 лет ЛР", газета "Тевия", журнал "Атпута".