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Мы все регулярно слышим откровения, которые переворачивают принятые взгляды и концепции. Президента Кеннеди убил совсем не Ли Харви Освальд, американцы не были на Луне, люди на перевале Дятлого погибли в результате столкновения с американским спецназом, а ураган "Катрина", затопивший Новый Орлеан был направлен к берегам США с помощью секретного российского климатического оружия.

Нам предлагают верить в это, несмотря на заверения уважаемых экспертов, результаты анализов и экспериментальные проверки. Люди, уверенные в своей правоте считают что эксперты, лаборанты, экспериментаторы - все могут быть подкуплены, запуганы, или прямо заинтересованы в подтасовке фактов.

Британские ученые (да, именно они) уверяют, что в конспирологические теории верят в основном люди, живущие сложной жизнью, которым не повезло, и которые находятся под постоянным стрессом.

Однако было бы слишком просто объявлять верящих в эти теории банальными неудачниками. Это можно молодежи рассказывать про то, что "фейки" появились сравнительно недавно. Отнюдь нет - они были всегда. И когда их разоблачали, тут же появлялись люди, которым было проще верить в привычное, и те, которые обязательно хотели "докопаться до правды".

Так было с фейковым "завещанием Петра Первого", которое, судя по всему было слеплено в оправдание восточного похода Наполеона, "протоколами Сионских мудрецов" - уже антисемитского сочинения, и множеством других "документов" - люди либо им верят, либо нет - но главное тут слово - именно вера.

Иногда люди начинают просто сходить с ума после совершенно грубых заявлений. Всего четыре года назад появились статьи, согласно которым знаменитый Стоунхендж был построен в начале 50-х годов, как декорации к кинофильму. В 2004 году стали распространятся фото скелетов великанов - и до сих пор есть те, кто видит в них библейских нефилимов (см.Бытие 6:4)

Этим историям несть числа. Судя по всему вера или неверие в различные "альтернативные" истории разбивает вдребезги другой миф - о том, что люди вообще в состоянии давать объективную оценку тому что видят, или тому, о чем слышат. Стакан для кого то обязательно наполовину пуст, а для кого то - наполовину полон. Очень трудно остановиться и сказать - в 100-граммовом стакане налито 50 граммов воды. Потому что это не по человечески - безэмоционально.

А мы - люди. И мы хотим окрасить событие в палитру наших, персональных эмоций.

В среду с 13 до 15 часов слушайте в эфире радио Baltkom круглый стол на тему “Теория заговора”. Бывшие агенты ЦРУ, КГБ, астронавты, космонавты, исследователи, писатели и журналисты обсудят в прямом эфире самые загадочные события в истории.

Ведущие – Вадим Радионов и Константин Ранкс.